Футбол

Агент заявил, что Джорджевич может перейти в «Локомотив»RT на русском 06:56

Игорь Глушевич, который представляет интересы форварда «Зенита» Луки Джорджевича, рассказал о возможном трансфере клиента в московский «Локомотив».
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Агент Джорджевича: «Лука может перейти в „Локомотив“? Такой вариант возможен»

Игорь Глушевич, агент нападающего «Зенита» Луки Джорджевича, в беседе с корреспондентом Sport24 Тиграном Арутюняном подтвердил, что черногорский футболист может перейти в «Локомотив».
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