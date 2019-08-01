Футбол
Агент заявил, что Джорджевич может перейти в «Локомотив»RT на русском 06:56
Игорь Глушевич, который представляет интересы форварда «Зенита» Луки Джорджевича, рассказал о возможном трансфере клиента в московский «Локомотив».
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с чего всё началось
Игорь Глушевич, агент нападающего «Зенита» Луки Джорджевича, в беседе с корреспондентом Sport24 Тиграном Арутюняном подтвердил, что черногорский футболист может перейти в «Локомотив».Sport24.ru06:15
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ГИБДД опубликовала карту со всеми камерами на российских дорогах
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