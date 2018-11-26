Футбол

Нападающий «Зенита» Дриусси признан лучшим игроком 15-го тура РПЛ
REGNUM
06:02

Зенит — Ростов
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 25 ноября
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Себастьян Дриусси
12′
35′
Аяз Гулиев
Александр Ерохин
63′
66′
Дмитрий Скопинцев
Видар Орн Кьяртанссон
Эрнани
Денис Терентьев
78′
78′
Александр Зуев
Артем Щадин
79′
Рагнар Сигурдссон
81′
Аяз Гулиев
86′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Алексей Ионов
Александр Ерохин
Магомед Оздоев
87′
89′
Александр Гацкан
Леандро Паредес
Клаудио Краневиттер
89′
Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси признан лучшим игроком 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Голосование болельщиков проходило на странице РПЛ в соцсети «ВКонтакте».
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