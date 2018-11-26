Футбол

Нападающий «Зенита» Дриусси признан лучшим игроком 15-го тура РПЛ
ТАСС
04:58

Зенит — Ростов
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 25 ноября
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Себастьян Дриусси
12′
35′
Аяз Гулиев
Александр Ерохин
63′
66′
Дмитрий Скопинцев
Видар Орн Кьяртанссон
Эрнани
Денис Терентьев
78′
78′
Александр Зуев
Артем Щадин
79′
Рагнар Сигурдссон
81′
Аяз Гулиев
86′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Алексей Ионов
Александр Ерохин
Магомед Оздоев
87′
89′
Александр Гацкан
Леандро Паредес
Клаудио Краневиттер
89′
Нападающий петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси признан лучшим игроком 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала "Матч ТВ". Голосование болельщиков проходило в официальной группе лиги в социальной сети "Вконтакте" совместно с "Матч ТВ".
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