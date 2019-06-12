Нападающий «Зенита» Дриусси может перейти в «Рому»Газета.Ru 10:17

Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси может пополнить состав итальянской "Ромы", сообщает Sport24. Римляне рассматривают Дриусси на место Эдина Джеко, которого хочет приобрести миланский "Интер".

Нападающий «Зенита» Дриусси может перейти в «Рому»

Происшествия На акции в поддержку Голунова в Москве задержали четырёх подростков Как сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, все задержанные отрицают участие в несогласованной акции и утверждают, что более двух часов их продержали в автозаке.

Здоровье Здесь рождается легенда — фоторепортаж с производства минеральной воды «Карачинская» Минералку добывают с 1958 года, в час производят 36000 бутылок Бутылка минеральной воды с лебедями на этикетке известна далеко за пределами Сибири.

Авто Стартовали продажи новой внедорожной версии «Лады Гранты» В России стартовали продажи новой модели «Лада» - внедорожник «Гранта Кросс», передает Общественное телевидение России.

Экономика Чубайс придумал новый налог для россиян Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.

Технологии В заливе Петра Великого нашли новые запасы популярного в Азии моллюска Ученые обнаружили в заливе Петра Великого новые поселения популярного в Азии моллюска мактры и рекомендовали увеличить его вылов на 7% (на 13 тонн), сообщает Тихоокеанский филиал ВНИРО (ТИНРО).

Происшествия МВД РФ подготовило дополнения к правилам освидетельствования водителей Отмечается, что ведомство предлагает добавить два дополнительных признака опьянения Министерство внутренних дел РФ подготовило поправки в правила освидетельствования водителей, расширяющие список признаков алкогольного и наркотического опьянения.

Общество Россияне назвали любимые мультфильмы Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Экономика Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.

Политика Россия может разместить станции ГЛОНАСС в Аргентине Национальная комиссия по космической деятельности Аргентины предлагает России разместить несколько станций ГЛОНАСС на своей территории, заявил ответственный менеджер по кооперации с Москвой Станислав Макарчук.

Происшествия В США медведица укусила мужчину, пытавшегося спасти от нее свою собаку Медведица укусила мужчину за колено в США, пока тот пытался спасти от нее свою собаку, сообщает телеканал KTLA.

Общество Эксперт рассказал, затронут ли россиян иски WhatsApp за рассылку спама Эксперт считает, что представители американского мессенджера будут судиться с гражданами тех стран, в которых у компании созданы юридические лица.

Гаджеты Astra Linux поставят на смартфоны Устройства с новой отечественной мобильной ОС поступят в продажу В сентябре в России планируют выпустить в продажу первые коммерческие смартфоны и планшеты на отечественной операционной системе Astra Linux.

Транспорт Грузовикам дифференцируют штрафы за перевес Грузовикам дифференцируют штрафы за перевес Правительство обдумывает возможность снижения минимальных штрафов за перевес грузовиков и дифференциации этих штрафов в зависимости от тяжести проступка.

Транспорт Водителям, ранее лишенным прав, могут запретить пользоваться каршерингом Начальник управления надзорной деятельности ГИБДД Роман Мишуров в интервью газете "Известия", опубликованном 4 июня, сообщил, что в настоящее время ведомством прорабатываются вопросы введения запрета на работу в сфере пассажирских перевозок для злостных нарушителей ПДД, а также для водителей, которые ранее лишались водительствах прав.

Происшествия 26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".

Политика Совет США решил изменить правило написания Киева в международной базе Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания столицы Украины — Киева — в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины.

Единоборства Усик отказался боксировать с Поветкиным из-за политики Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик рассказал, что не хотел бы встретиться на ринге с российским боксером Александром Поветкиным из-за политической ситуации.

Политика Зеленский ведет Украину к катастрофе, заявил депутат Рады Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады, один из основателей партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Происшествия Полиция признала слова «Иван Голунов» антиправительственным лозунгом В документе, который написал участковый в звании старший лейтенант, говорится, что гражданка «выкрикивала антиправительственные лозунги «Иван Голунов», привлекая внимание граждан и средств массовой информации».