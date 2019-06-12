Футбол

Нападающий «Зенита» Дриусси может перейти в «Рому»Газета.Ru 10:17

Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси может пополнить состав итальянской "Ромы", сообщает Sport24. Римляне рассматривают Дриусси на место Эдина Джеко, которого хочет приобрести миланский "Интер".
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Рома» видит в Дриусси замену Джеко

Советский спорт10:59

СМИ: «Рома» проявляет интерес к Дриусси

Спорт-Экспресс09:48

СМИ: «Рома» может усилиться форвардом «Зенита»

Матч ТВ10:21

В Италии сообщили о возможном трансфере Дриусси в «Рому»

Чемпионат10:19

Нападающий «Зенита» Дриусси может перейти в «Рому»

Газета.Ru10:17

«Рома» хочет купить нападающего «Зенита» на замену Джеко

Нева Спорт10:54

В Италии сообщили о возможном переходе Дриусси в «Рому»

Sport24.ru09:28
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 22:10, Ашберн
Наука

В Канаде ученые создали универсальную донорскую кровь

Обновлено в 16:38
Происшествия

На акции в поддержку Голунова в Москве задержали четырёх подростков

Как сообщил «Интерфаксу» ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, все задержанные отрицают участие в несогласованной акции и утверждают, что более двух часов их продержали в автозаке.
Обновлено в 12:29
Здоровье

Здесь рождается легенда — фоторепортаж с производства минеральной воды «Карачинская»

Минералку добывают с 1958 года, в час производят 36000 бутылок Бутылка минеральной воды с лебедями на этикетке известна далеко за пределами Сибири.
Обновлено в 22:00
Общество

Историю с пропажей кота Алибасова назвали фейком

Обновлено в 18:00
Авто

Стартовали продажи новой внедорожной версии «Лады Гранты»

В России стартовали продажи новой модели «Лада» - внедорожник «Гранта Кросс», передает Общественное телевидение России.
Обновлено в 13:57
Экономика

Чубайс придумал новый налог для россиян

Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:31
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

В аэропорту Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева, который находился в нетрезвом состоянии и затеял конфликт с сотрудником авиакомпании.
Обновлено в 15:12
Технологии

В заливе Петра Великого нашли новые запасы популярного в Азии моллюска

Ученые обнаружили в заливе Петра Великого новые поселения популярного в Азии моллюска мактры и рекомендовали увеличить его вылов на 7% (на 13 тонн), сообщает Тихоокеанский филиал ВНИРО (ТИНРО).
Обновлено в 21:27
Происшествия

МВД РФ подготовило дополнения к правилам освидетельствования водителей

Отмечается, что ведомство предлагает добавить два дополнительных признака опьянения Министерство внутренних дел РФ подготовило поправки в правила освидетельствования водителей, расширяющие список признаков алкогольного и наркотического опьянения.
Обновлено вчера в 18:42
Общество

Россияне назвали любимые мультфильмы

Знаменитый советский мультфильм "Ну, погоди!" возглавил тройку самых любимых мультипликационных фильмов россиян, на втором месте - "Каникулы в Простоквашино", на третьем - "Маша и медведь", свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 20:08
Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено в 18:29
Политика

Россия может разместить станции ГЛОНАСС в Аргентине

Национальная комиссия по космической деятельности Аргентины предлагает России разместить несколько станций ГЛОНАСС на своей территории, заявил ответственный менеджер по кооперации с Москвой Станислав Макарчук.
Обновлено в 20:31
Происшествия

В США медведица укусила мужчину, пытавшегося спасти от нее свою собаку

Медведица укусила мужчину за колено в США, пока тот пытался спасти от нее свою собаку, сообщает телеканал KTLA.
Обновлено в 21:23
Общество

Эксперт рассказал, затронут ли россиян иски WhatsApp за рассылку спама

Эксперт считает, что представители американского мессенджера будут судиться с гражданами тех стран, в которых у компании созданы юридические лица.
Обновлено в 07:46
Гаджеты

Astra Linux поставят на смартфоны

Устройства с новой отечественной мобильной ОС поступят в продажу В сентябре в России планируют выпустить в продажу первые коммерческие смартфоны и планшеты на отечественной операционной системе Astra Linux.
Обновлено в 18:02
Транспорт

Грузовикам дифференцируют штрафы за перевес

Грузовикам дифференцируют штрафы за перевес Правительство обдумывает возможность снижения минимальных штрафов за перевес грузовиков и дифференциации этих штрафов в зависимости от тяжести проступка.
Обновлено в 18:02
Транспорт

Водителям, ранее лишенным прав, могут запретить пользоваться каршерингом

Начальник управления надзорной деятельности ГИБДД Роман Мишуров в интервью газете "Известия", опубликованном 4 июня, сообщил, что в настоящее время ведомством прорабатываются вопросы введения запрета на работу в сфере пассажирских перевозок для злостных нарушителей ПДД, а также для водителей, которые ранее лишались водительствах прав.
Обновлено в 20:24
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 11:30
Армия и оружие

«Реактивные» танки Т-80 отправились на Дальний Восток

На Дальнем Востоке впервые появились танки Т-80БВМ, поступившие на вооружение 38-й бригады.
Обновлено в 19:38
Общество

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса

В Москве ожидается похолодание до +1 градуса.
Обновлено в 17:11
Кино

Ожидание – реальность: как голливудские красавицы с обложек выглядят на самом деле (26 фото)

Обновлено в 21:02
Здоровье

Эксперты назвали разрушающий почки витамин

Обновлено в 01:50
Политика

Совет США решил изменить правило написания Киева в международной базе

Совет США по географическим названиям принял решение изменить правило написания столицы Украины — Киева — в международной базе, сообщает пресс-служба посольства Украины.
Обновлено в 19:33
Политика

Зеленский и Тимошенко обсудили выборы в Раду

Обновлено в 16:43
Единоборства

Усик отказался боксировать с Поветкиным из-за политики

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе украинец Александр Усик рассказал, что не хотел бы встретиться на ринге с российским боксером Александром Поветкиным из-за политической ситуации.
Обновлено в 19:54
Политика

Зеленский ведет Украину к катастрофе, заявил депутат Рады

Президент Украины Владимир Зеленский ведет страну к катастрофе, заявил депутат Верховной рады, один из основателей партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 21:03
Происшествия

Полиция признала слова «Иван Голунов» антиправительственным лозунгом

В документе, который написал участковый в звании старший лейтенант, говорится, что гражданка «выкрикивала антиправительственные лозунги «Иван Голунов», привлекая внимание граждан и средств массовой информации».
Обновлено в 13:23
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов намекнул на реванш с Макгрегором

Напомним, что 7 октября прошлого года Нурмагомедов победил Макрегора в поединке за чемпионский пояс.
Обновлено в 09:07
Космос

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено вчера в 04:21
Футбол

Зинченко продлит контракт с «Манчестер Сити»

Обновлено в 11:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Эдин Джеко
Боснийский футболист
Боснийский футболист, нападающий. Вице-капитан итальянского клуба «Рома» и капитан сборной Боснии и Герцеговины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Себастьян Дриусси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий российского клуба «Зенит».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное