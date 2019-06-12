Нападающий «Зенита» Дриусси может перейти в «Рому»Газета.Ru вчера в 10:17

Аргентинский нападающий санкт-петербургского "Зенита" Себастьян Дриусси может пополнить состав итальянской "Ромы", сообщает Sport24. Римляне рассматривают Дриусси на место Эдина Джеко, которого хочет приобрести миланский "Интер".

Нападающий «Зенита» Дриусси может перейти в «Рому»

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