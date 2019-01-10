Футбол

Нападающий «Витесса» Линссен сделал признание о Слуцком
Газета.Ru
03:43

Нападающий "Витесса" Брайан Линссен признался, что игрокам бывает сложно выполнять тактические указания главного тренера Леонида Слуцкого. По его мнению, у Слуцкого есть идеи, к которым футболисты не привыкли в Нидерландах, сообщает "Советский спорт".
Газета.Ru03:43

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Нападающий «Витесса» Линссен сделал признание о Слуцком

Газета.Ru03:43

Нападающий «Витесса»: «У Слуцкого есть идеи, к которым в Нидерландах не привыкли»

Sportbox.RU04:09

Форвард «Витесса»: Слуцкий добился успеха в ЦСКА, но у него были отличные игроки

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Нападающий «Витесса» заявил, что игроки не успели привыкнуть к Слуцкому

RT на русском03:24

Форвард «Витесса» Линссен: «У Слуцкого непривычные для Голландии идеи»

Sport24.ru02:58

Форвард «Витесса» Линссен: «Слуцкий успешно тренировал ЦСКА, но там у него были более качественные футболисты»

Бомбардир.ру04:37
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Леонид Викторович Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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