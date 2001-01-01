Футбол

Нападающий «Уотфорда» может перейти в «Динамо»Советский спорт 13:20

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, в ближайшие часы руководство российского клуба встретится с представителями 30-летнего форварда. Отмечается, что Динамо намерено арендовать итальянского нападающего до конца сезона.
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