Футбол
Нападающий «Уотфорда» может перейти в «Динамо»Советский спорт 13:20
Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, в ближайшие часы руководство российского клуба встретится с представителями 30-летнего форварда. Отмечается, что Динамо намерено арендовать итальянского нападающего до конца сезона.
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