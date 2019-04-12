Футбол

Нападающий «Тоттенхэма» Кейн выбыл до конца сезона из-за травмыREGNUM 03:32

Нападающий «Тоттенхэм Хоттспур» Гарри Кейн выбыл из строя до конца сезона. Об этом сообщает The Telegraph. По информации издания, в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» Кейн получил травму боковой связки левой лодыжки и не сыграет в ближайшие три месяца.
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Лидер «Тоттенхэма» выбыл до конца сезона

Газета.Ru05:34

СМИ: Кейн пропустит остаток сезона и финальный турнир Лиги наций

Спорт-Экспрессвчера в 17:09

СМИ: Футболист «Тоттенхэма» Кейн пропустит остаток сезона из-за травмы

RT на русском03:57

СМИ: Кейн пропустит до трёх месяцев из-за травмы и не сыграет в Лиге наций

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СМИ: Кейн выбыл до конца сезона

Матч ТВ01:47

СМИ: Кейн из-за травмы пропустит остаток сезона и финальную стадию Лиги наций

Sport24.ru03:03

У Кейна повреждена боковая связка голеностопа, у Алли перелом руки

Советский спортвчера в 15:30
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:19, Ашберн
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Водитель BMW в ходе дорожного конфликта на Садово-Кудринской улице в центре Москвы открыл стрельбу по водителю трактора.
Обновлено в 14:07
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Мосгорсуд оставил Михаила Абызова в СИЗО до конца мая

Почему экс-министр Михаил Абызов уехал за границу Как передает агентство городских новостей "Москва", в пятницу, 12 апреля, Мосгорсуд оставил без изменений постановление Басманного суда об аресте экс-министра Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества и мошенничестве.
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Какая рыба дешевая и очень полезная, рассказали в Роскачестве

Как сообщают эксперты Роскачества, минтай относится к самой дешевой рыбе на российском рынке.
Обновлено в 09:50
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Минфин Украины назвал объем ожидаемой в 2019 году финансовой помощи

Министерство финансов Украины назвало объем ожидаемой в 2019 году финансовой помощи.
Обновлено в 12:45
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Второй запуск ракеты Falcon Heavy компании SpaceX прошёл успешно

Американская компания SpaceX провела первый коммерческий запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.
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Зеленский рассказал про встречу с Макроном

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил в Елисейском дворце с победителем первого тура президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским деэскалацию в Донбассе.
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На МКС произошла утечка жидкого метана

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Экс-глава военной разведки Венесуэлы задержан в Испании

Полиция испанской столицы Мадрида по запросу США задержала бывшего главу военной разведки Венесуэлы и депутата Нацассамблеи Уго Карвахаля.
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Вся сила в плавках: Прохор Шаляпин обнажился на Мальдивах

Шаляпин показал загорелое тело в ярких плавках на фоне лазурного моря.
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Семак рассказал о подготовке «Зенита» к игре с «Анжи»

В преддверии матча петербургского «Зенита» с «Анжи», который будет проходить в рамках чемпионата России, Сергей Семак ответил на вопросы журналистов.
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Информагентство ТАСС сообщает, что спущена на воду подводная лодка после вывода из эллинга будет 23 апреля.
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Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено вчера в 09:38
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Опубликован первый тизер нового эпизода «Звездных войн»

Disney представила первый тизер-трейле нового, девятого эпизода "Звездных войн".
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В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
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Гулиев оштрафован на пять миллионов и отстранен от игр

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Коммунист Зюганов оказался самым богатым лидером фракций Госдумы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов оказался самым богатым среди глав фракций Госдумы по уровню дохода за 2018 год, в прошлом году он заработал 7,9 млн рублей, следует из сведений о доходах и имуществе депутатов нижней палаты парламента.
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"11 апреля в возрасте 82 года ушел из жизни наш коллега и друг, член Союза кинематографистов России, заслуженный деятель искусств Грузии режиссер документального и научно-популярного кино Сергей Алексеевич Страхов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза кинематографистов РФ.
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В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка

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Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию

Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
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Создан жир, не дающий воде замерзнуть даже при -263°C

Ученые из Швейцарской высшей технической школы и Цюрихского университета разработали и синтезировали новый класс сложных липидов (молекул жира), которые смешиваясь с водой, формируют мембраны, препятствующие образованию кристаллов льда даже при экстремально низких температурах.
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Гарри Кейн
Британский футболист
Английский футболист, нападающий и вице-капитан клуба «Тоттенхэм Хотспур» и капитан национальной сборной Англии. Член ордена Британской империи.
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