Футбол
Нападающий «Тоттенхэма» Кейн выбыл до конца сезона из-за травмыREGNUM 03:32
Нападающий «Тоттенхэм Хоттспур» Гарри Кейн выбыл из строя до конца сезона. Об этом сообщает The Telegraph. По информации издания, в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» Кейн получил травму боковой связки левой лодыжки и не сыграет в ближайшие три месяца.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:19, Ашберн
Технологии
Роскомнадзор предупредил об опасном просмотре «Игры престолов»
Роскомнадзор предупредил россиян об опасности бесплатного просмотра нового сезона сериала «Игра престолов» на сайтах сомнительного качества из-за риска вирусного заражения ноутбуков и прочих гаджетов.
Обновлено в 13:05
Экономика
Из правления «Газпрома» уходит один из ключевых менеджеров
29 марта предправления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что завод по сжижению газа в Усть-Луге стал частью объединенного проекта по переработке, которым «Газпром» будет заниматься совместно с «Русгаздобычей», а оператором проекта будет СП двух компаний, ООО «Русхимальянс».
Обновлено в 13:03
Политика
The Wall Street Journal: армию Хафтара финансирует Саудовская Аравия
Правящие круги Саудовской Аравии предлагали ливийскому маршалу Халифе Хафтару финансирование наступления и штурма столицы Ливии Триполи, сообщает 12 апреля газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.
Обновлено в 12:16
Политика
Россельхознадзор попросил ФСБ пресечь «серый» транзит из Белоруссии
Россельхознадзор попросил ФСБ и Минтранс принять участие в пресечении "серых" схем транзита животноводческой продукции из Белоруссии, сообщило ведомство.
Обновлено в 13:23
Происшествия
В центре Москвы водитель BMW обстрелял водителя трактора
Водитель BMW в ходе дорожного конфликта на Садово-Кудринской улице в центре Москвы открыл стрельбу по водителю трактора.
Обновлено в 14:07
Происшествия
Мосгорсуд оставил Михаила Абызова в СИЗО до конца мая
Почему экс-министр Михаил Абызов уехал за границу Как передает агентство городских новостей "Москва", в пятницу, 12 апреля, Мосгорсуд оставил без изменений постановление Басманного суда об аресте экс-министра Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества и мошенничестве.
Обновлено в 06:34
Здоровье
Какая рыба дешевая и очень полезная, рассказали в Роскачестве
Как сообщают эксперты Роскачества, минтай относится к самой дешевой рыбе на российском рынке.
Обновлено в 09:50
Экономика
Минфин Украины назвал объем ожидаемой в 2019 году финансовой помощи
Министерство финансов Украины назвало объем ожидаемой в 2019 году финансовой помощи.
Обновлено в 12:45
Космос
Второй запуск ракеты Falcon Heavy компании SpaceX прошёл успешно
Американская компания SpaceX провела первый коммерческий запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy.
Обновлено в 02:20
Политика
Зеленский рассказал про встречу с Макроном
Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил в Елисейском дворце с победителем первого тура президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским деэскалацию в Донбассе.
Обновлено в 13:42
Космос
На МКС произошла утечка жидкого метана
Обновлено в 11:46
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Политика
Экс-глава военной разведки Венесуэлы задержан в Испании
Полиция испанской столицы Мадрида по запросу США задержала бывшего главу военной разведки Венесуэлы и депутата Нацассамблеи Уго Карвахаля.
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес
Вся сила в плавках: Прохор Шаляпин обнажился на Мальдивах
Шаляпин показал загорелое тело в ярких плавках на фоне лазурного моря.
Обновлено в 07:52
Футбол
Семак рассказал о подготовке «Зенита» к игре с «Анжи»
В преддверии матча петербургского «Зенита» с «Анжи», который будет проходить в рамках чемпионата России, Сергей Семак ответил на вопросы журналистов.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие
Первый носитель «Посейдона» спустят на воду до конца апреля
Информагентство ТАСС сообщает, что спущена на воду подводная лодка после вывода из эллинга будет 23 апреля.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Суд в Москве заочно арестовал экс-министра обороны Украины Гриценко
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко по делу о призывах к терроризму, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 11:55
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
Обновлено вчера в 09:38
Кино
Опубликован первый тизер нового эпизода «Звездных войн»
Disney представила первый тизер-трейле нового, девятого эпизода "Звездных войн".
Обновлено в 13:43
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено в 12:34
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Футбол
Гулиев оштрафован на пять миллионов и отстранен от игр
Как сообщает "Спорт-Экспресс", клуб оштрафовал Гулиева на 5 миллионов рублей. При том, что месячная зарплата игрока составляет 6 миллионов.
Обновлено в 06:13
Политика
Коммунист Зюганов оказался самым богатым лидером фракций Госдумы
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов оказался самым богатым среди глав фракций Госдумы по уровню дохода за 2018 год, в прошлом году он заработал 7,9 млн рублей, следует из сведений о доходах и имуществе депутатов нижней палаты парламента.
Обновлено в 11:51
Кино
Режиссер Сергей Страхов умер в возрасте 82 года
"11 апреля в возрасте 82 года ушел из жизни наш коллега и друг, член Союза кинематографистов России, заслуженный деятель искусств Грузии режиссер документального и научно-популярного кино Сергей Алексеевич Страхов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза кинематографистов РФ.
Обновлено в 09:29
Экономика
В Британии арестовали активы бывшего совладельца Внешпромбанка
Высокий суд Лондона арестовал активы бывшего совладельца российского Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму $1,75 млрд, сообщает 12 апреля «Ведомости» со ссылкой на представителя финансовой организации.
Обновлено в 04:01
Футбол
Митинг в поддержку Кокорина и Мамаева состоится
Игорь Шумилин, организатор митинга, главной задачей которого должна стать поддержка форварда "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, заявил, что переформулировал название, и теперь митинг может состояться.
Обновлено в 10:13
Спорт
Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию
Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
Обновлено в 10:25
Наука
Создан жир, не дающий воде замерзнуть даже при -263°C
Ученые из Швейцарской высшей технической школы и Цюрихского университета разработали и синтезировали новый класс сложных липидов (молекул жира), которые смешиваясь с водой, формируют мембраны, препятствующие образованию кристаллов льда даже при экстремально низких температурах.
Обновлено вчера в 08:20