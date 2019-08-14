Футбол

Нападающий «Торпедо» стал автором гола-шедевраЧемпионат 16:28

Торпедо (Москва) — Авангард (Курск)
3 – 1
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
37′
Артем Федчук
Иван Сергеев
46′
Иван Сергеев
52′
Илья Самошников
90′+2′
В матче 8-го тура ФНЛ между московским «Торпедо» и курским «Авангардом» был забит невероятно красивый мяч. На 46-й минуте встречи форвард столичной команды Иван Сергеев забил гол, перебросив голкипера гостей Никиту Чагрова, стоя спиной к воротам соперника.
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