Футбол
Нападающий «Торпедо» стал автором гола-шедевраЧемпионат 16:28
ФНЛ, сегодня
Спортивный комплекс имени Э. А. Стрельцова
|37′
Артем Федчук
Иван Сергеев
|46′
Иван Сергеев
|52′
Илья Самошников
|90′+2′
В матче 8-го тура ФНЛ между московским «Торпедо» и курским «Авангардом» был забит невероятно красивый мяч. На 46-й минуте встречи форвард столичной команды Иван Сергеев забил гол, перебросив голкипера гостей Никиту Чагрова, стоя спиной к воротам соперника.
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