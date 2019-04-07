Хоккей

Кучеров прокомментировал свой рекорд результативности в НХЛRT на русском вчера в 16:54

По итогам регулярного чемпионата, российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» набрал 128 очков (41+87), превзойдя достижение Александра Могильного в сезоне-1992/93 (76+51). Ранее сообщалось, что «Тампа» повторила рекорд «Детройта» по количеству побед в регулярном чемпионате НХЛ.
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В НХЛ назвали звезд игрового дня

Все про Спорт ру07:21

Кучеров — хоккейный псих и робот. Он побил рекорд Могильного, и это важнее Кубка Стэнли

Sport24.ru08:00

«Никита Кучеров, главный хоккеист планеты Земля». Топ-10 русских в НХЛ. Еженедельный рейтинг «Матч ТВ»

Матч ТВ11:36

Больше никто не забьет 76 голов за сезон, как Могильный. Хоккей слишком изменился

Sports.ru11:20

Видео единственного гола Никиты Кучерова в КХЛ

Чемпионат11:00

Альберт Яруллин: Желаю Кучерову удачи в Кубке Стэнли

Советский спорт08:47

«Если Кучерову не дадут „Харт Трофи“, это станет вселенской несправедливостью». Итоги русского сезона НХЛ

Спорт-Экспресс09:00
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Хоккей

СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии

Хоккеисты петербургского СКА нанесли поражение московскому ЦСКА в шестом матче серии 1/2 финала плей-офф КХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 12:36
Армия и оружие

Китайские СМИ уверены, что союз РФ и КНР против США сохранится надолго

Автор статьи уверен, что США буквально вынудили Россию и Китай объединиться и провести множество совместных учений в Японском, Желтом, Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие

Стреляющий бревном танк Т-80 попал на видео

Опубликовано видео тестирования обновленного танка Т-80. Кадры публикует телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:57
Наука

Генетики объяснили отличие между алкоголизмом и пьянством

Генетики пояснили в чём заключается отличие алкоголизма и пьянства.
Обновлено вчера в 11:22
Футбол

«Шахтер» в серии пенальти обыграл киевское «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка Украины

«Шахтер» в серии пенальти обыграл киевское «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка Украины.
Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес

Яна Рудковская рассказала о методах воспитания младшего сына

В лице своего шестилетнего Саши Евгений Плющенко и Яна Рудковская растят новую смену для Олимпиады.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес

Фото: модная прическа Аллы Пугачевой вызвала восторг фанатов

Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес

Волочкова после Собчак пригласила в гости Малахова

Танцовщица Анастасия Волочкова пригласила в дом телеведущую Ксению Собчак и ответила на ее вопросы.
Обновлено в 09:56
Происшествия

На станции «Чистые пруды» московского метро произошло задымление

На станции метро «Чистые пруды» в Москве произошло задымление из-за возгорания кабеля, сообщила пресс-служба метрополитена.
Обновлено в 06:28
Общество

Эксперты назвали российский регион с самым дорогим домашним борщом

Приготовление борща дороже всего обходится жителям Сахалина, а дешевле — Пензе.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес

Экс-невеста Тимати Мила Волчек ждет ребенка

Бывшая возлюбленная рэп-исполнителя Тимати Мила Волчек в прошлом году рассекретила отношения с сыном миллиардера Алексеем Гарбером.
Обновлено в 08:36
Политика

В МИД Венгрии срочно вызвали украинского посла

Украинского посла в Будапеште Любовь Непол вызвали в МИД Венгрии. Об этом сообщает агентство Agerpres.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Лидеру «тамбовской» ОПГ предъявили обвинение в убийстве Старовойтовой

Обновлено в 11:32
Политика

Певец Лебединский призвал Россию «поклониться» Украине

Российский певец Алексей "Профессор" Лебединский заявил в интервью "Обозревателю", что Москва должна попросить прощения у Украины и "поклониться в ноги".
Обновлено в 09:15
Наука

Учёные определили главную причину возникновения рака

Специалисты уверены, что в ходе экспериментов им удалось определить главную причину возникновения рака.
Обновлено в 03:05
Политика

Порошенко заявил об угрозе «откатиться под имперскую Россию»

Действующий президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter предупредил граждан о важности правильного решения во втором туре выборов, которые состоятся 21 апреля.
Обновлено в 06:09
Политика

Барак Обама пошутил про уход от него жены

Бывший президент США Барак Обама пошутил, что его супруга Мишель уйдет от него в случае, если тот захочет еще раз баллотироваться на пост главы государства.
Обновлено в 11:23
Авто

Назван ТОП-3 способов купить новый автомобиль дешевле

Обновлено в 02:00
Политика

Выход России из Совета Европы станет потрясением сродни Brexit

Двумя настоящими потрясениями для Европы могут стать выход Великобритании из Евросоюза и возможный выход России из Совета Европы, считает генеральный секретарь организации Турбьёрн Ягланд.
Обновлено в 12:25
Политика

Донецк: Республика празднует 5-летие со дня провозглашения

Обновлено в 12:45
Политика

Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу Ведьму

Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе в результате обстрела ополченцев.
Обновлено в 10:55
Политика

Геращенко потребовала возбудить уголовное дело против Зеленского

Зеленский разжигал вражду и унижал человеческое достоинство. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко абсолютно уверена в этом.
Обновлено в 00:13
Хоккей

Овечкин в восьмой раз стал лучшим снайпером сезона в НХЛ

Обновлено в 01:22
Здоровье

Минздрав дал советы о правильном питании

Чаще заменять мясо рыбой и птицей, не употреблять более 3 яичных желтков в неделю, отказаться от майонеза и есть 500 граммов овощей и фруктов каждый день необходимо для улучшения здоровья и увеличения продолжительности жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава.
Обновлено вчера в 19:33
Политика

Трамп обвинил команду Мюллера в незаконной передаче информации СМИ

Президент США Дональд Трамп обвинил команду спецпрокурора по "российскому делу" Роберта Мюллера в незаконной передачи информации СМИ.
Обновлено в 11:45
Политика

На Украине завели дело о фальсификации выборов в Донецкой области

Обновлено в 10:15
Политика

Соловьёв выгнал из студии польского политолога

Телеведущий Владимир Соловьёв выгнал с эфира политолога из Польши Якуба Корейба, который позволил себе высказать оскорбительные слова в отношении евреев, сообщает gazeta.ru В студии ведущий и политолог вели разговор на тему того, несет ли Польша ответственность за уничтожение еврейского народа в годы Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 03:45
Авто

В Европе стартовали продажи кроссовера Honda HR-V 2019 в Sport-версии

Японский автопроизводитель объявил о старте продаж в Европе обновлённого компактного кроссовера Honda HR-V в Sport-модификации.
Обновлено в 02:29
Экономика

ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежей

В работе Системы быстрых платежей (СБП) Центробанка произошел сбой, об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 11:05
Здоровье

Ученые выяснили, сколько секса нужно человеку в разном возрасте

Американские ученые установили, сколько секса необходимо человеку в разном возрасте, передает ToDay News Ufa.
Обновлено в 00:20
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Российский хоккеист, правый нападающий клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг».
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Александр Могильный
Хоккеист
Советский и российский хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР. Олимпийский чемпион 1988 года, чемпион мира 1989 года, обладатель Кубка Стэнли 2000 года. Член тройного золотого клуба.
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