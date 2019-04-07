Хоккей
Кучеров прокомментировал свой рекорд результативности в НХЛRT на русском вчера в 16:54
По итогам регулярного чемпионата, российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» набрал 128 очков (41+87), превзойдя достижение Александра Могильного в сезоне-1992/93 (76+51). Ранее сообщалось, что «Тампа» повторила рекорд «Детройта» по количеству побед в регулярном чемпионате НХЛ.
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В МИД Венгрии срочно вызвали украинского посла
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Специалисты уверены, что в ходе экспериментов им удалось определить главную причину возникновения рака.
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Двумя настоящими потрясениями для Европы могут стать выход Великобритании из Евросоюза и возможный выход России из Совета Европы, считает генеральный секретарь организации Турбьёрн Ягланд.
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Хоккей
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ЦБ сообщил о сбое в Системе быстрых платежей
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Обновлено в 11:05
Здоровье
Ученые выяснили, сколько секса нужно человеку в разном возрасте
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