Футбол

Нападающий «Стандарда» пополнил «Саутгемптон»Матч ТВ 03:34

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Нападающий «Стандарда» Мусса Дженепо стал игроком «Саутгемптона». Сообщается, что контракт с 20-летним малийцем рассчитан на четыре года.
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