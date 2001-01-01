Футбол
Нападающий «Стандарда» пополнил «Саутгемптон»Матч ТВ 03:34
Нападающий «Стандарда» Мусса Дженепо стал игроком «Саутгемптона». Сообщается, что контракт с 20-летним малийцем рассчитан на четыре года.
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Общество
Собчак возмутилась эфиром Малышевой о детях-кретинах
Обновлено в 04:23
Футбол
«Порту» показал третий комплект формы на новый сезон
Португальский «Порту» представил третий комплект формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 04:36
Политика
Стала известна дата проведения саммита ШОС и БРИКС в Челябинске
Президент РФ Владимир Путин назвал точные даты проведения саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик»
Редактор отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев задержан силовиками и доставлен в следственные органы.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери
Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.
Обновлено в 04:51
Кино
Вышел первый трейлер сиквела «Сияния» с Юэном МакГрегором
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
Историческое здание загорелось в центре Москвы
В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:43
Политика
Первые жители ДНР прибыли в Россию для получения гражданства
24 апреля российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощённой процедуре получения паспортов России жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюрьме за ужин с Путиным
Актрису Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению на шесть месяцев за пропуск выступления в спектакле 10 декабря 2010 года в Порденоне.
Обновлено в 04:37
Экономика
Арабские инвесторы интересуются покупкой олимпийских объектов в Сочи
Арабские инвесторы интересуются покупкой олимпийский объектов в Сочи, строительство которых финансировал ВЭБ, сообщил в интервью РИА Новости первый зампред госкорпорации Михаил Кузовлев.
Обновлено в 02:04
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Обновлено вчера в 11:49
Экономика
Украинская «дочка» ВЭБа станет банком плохих долгов
«Будет работать по модели банка плохих долгов, пока не получим какого-то recovery по всем нашим кредитам», — сообщил Кузовлев.
Обновлено в 02:39
Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов
Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».
Обновлено вчера в 17:13
Политика
Россия выдвинула ультиматум ПАСЕ
Сегодня спикер ГД Вячеслав Володин сообщил, что российские власти выдвинули ультиматум Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено вчера в 11:35
Политика
В США обеспокоены отношением жителей Центральной Европы к России
Эксперты Атлантического совета обеспокоены "тревожной тенденцией" положительного восприятия России в ряде стран Центральной Европы.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Опубликовано видео издевательств уральского бизнесмена над детьми
Кадры с жестоким "воспитанием" детей появились в сети за день до оглашения приговора владельцу "ITM Холдинг" В сети появились видео, где уральский бизнесмен, основатель "ITM Холдинг", Юрий Юдин издевается над детьми.
Обновлено вчера в 09:30
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина разводится с мужем
Звезда сериала «Кухня» поблагодарила супруга за поддержку, но отметила, что им обоим нужно двигаться дальше самостоятельно.
Обновлено вчера в 18:40
Армия и оружие
Огромное количество танков стоит на границе Ростовской области и Украины
На границе Ростовской области и Украины стоит огромное количество танков.
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Экономика
Новый хлебобулочный завод появится в Подмосковье
Завод по выпуску хлебобулочной продукции построят на территории технопарка «Сынково» в городском округе Подольск, сообщил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тысячи человек из-за пожара
Из торгового центра «Карнавал» в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара, сообщает URA.RU.
Обновлено в 03:51
Экономика
Четырехдневная рабочая неделя может стать нормой
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключает возможности того, что в будущем стандартную пятидневку заменит четырехдневная рабочая неделя.
Обновлено 11 июня в 09:21
Наука
Злоупотребление фастфудом может привести к слабоумию
Обновлено вчера в 21:57
Шоу-бизнес
Андрей Разин оценил состояние Бари Алибасова
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин заявил, что Бари Алибасов уже никогда не будет таким, как прежде, после госпитализации.
Обновлено в 04:11
Футбол
Валенсия продолжит карьеру на родине
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Антонио Валенсия стал игроком эквадорского клуба «ЛДУ».
Обновлено в 03:16
Религия
Патриарх Кирилл назвал политическими акции протеста в екатеринбургском сквере
Протесты против строительством храма святой Екатерины в екатеринбургском сквере имели политический характер, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета.
Обновлено в 04:10