Футбол
Нападающий «Спартака» Понсе вызван в молодёжную сборную АргентиныREGNUM 02:25
Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе получил вызов в молодёжную сборную Аргентины. Об этом сообщается на странице Федерации футбола Аргентины в Twitter. Молодёжная сборная Аргентины будет участвовать в отборочном турнире на Олимпийские игры — 2020.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 05:03, Ашберн
Политика
Американская организация славистов шантажирует вузы РФ – об угрозах
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Американская организация славистов выступила с заявлением по поводу арестованных и задержанных участников протестов в Москве 27 июля, среди которых были и несколько студентов российских вузов.
Обновлено в 03:35
Футбол
«Бавария» объявила об аренде Коутиньо
Обновлено в 04:37
Авто
В логотипе марки BMW никогда не было никаких пропеллеров
Стоит напомнить, что история легендарного баварского бренда BMW началась с компании Rapp Motorenwerke, которая производила авиационные моторы.
Обновлено вчера в 10:57
Армия и оружие
Тихоокеанский флот пополнился судном «Александр Рогоцкий»
После окончания испытаний судно совершило переход на Камчатку Состав Тихоокеанского флота пополнило новейшее гидрографическое судно "Александр Рогоцкий", построенное на Благовещенском судостроительном заводе, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:52
Политика
Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»
Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
Обновлено вчера в 02:47
Экономика
Чистая прибыль «Русагро» за первое полугодие увеличилась на 43%
Чистая прибыль группы компаний (ГК) «Русагро» -- одного из крупнейших российских агрохолдингов -- в первом полугодии 2019 года составила 3,366 млрд руб, что на 43% больше по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете ГК (.pdf).
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
Доказательства участия России в боях под Иловайском нашли в Британии
Британская исследовательская группа Forensic Architecture нашла доказательства того, что России участвовала в боях под Иловайском на Украине пять лет назад, сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 04:29
Общество
В Нанкине появился первый беспилотный автомобиль-доставщик с технологией 5G
Первый беспилотный автомобиль для доставки товаров, оснащенный технологией связи стандарта 5G, появился в административном центре восточной китайской провинции Цзянсу городе Нанкин.
Обновлено в 04:35
Хоккей
Владимир Тарасенко привез Кубок Стэнли в Новосибирск
Форвард "Сент-Луиз Блюз" Владимир Тарасенко в понедельник привез Кубок Стэнли в Новосибирск, сообщается в микроблоге хоккейного клуба "Сибирь".
Обновлено в 03:06
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено 17 августа в 06:44
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Тату» Лена Катина разводится с мужем
Бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина разводится с сербским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем.
Обновлено в 04:53
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Кино
Česká Pozice: Россия научилась снимать блокбастеры «по-голливудски»
Чешское издание Česká Pozice опубликовало статью о развитии российского кинематографа, в которой российские фильмы рассматриваются в качестве противовеса Голливуду.
Обновлено в 03:34
Культура
«Первый канал» назвал наставников второго сезона шоу «Голос 60+»
Наставниками второго сезона музыкального шоу «Голос 60+» стали Пелагея, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Валерия.
Обновлено в 04:43
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Тим Кук убедил Трампа в опасности китайских пошлин для Apple
Глава Apple Тим Кук в разговоре с Дональдом Трампом выразил обеспокоенность негативным влиянием, которое окажут пошлины на экспортируемую из Китая в США продукцию.
Обновлено в 04:28
Футбол
Фанаты «Атлетико» забросали мусором табличку с фамилией Гризманна
Как информирует Marca, фанаты "матрасников" забросали мусором памятную табличку с фамилией француза возле стадиона "Ванда Метрополитано".
Обновлено в 03:05
Авто
В России начались продажи кроссовера Brilliance V3
Компания Brilliance начала продажи в России нового компактного кроссовера Brilliance V3.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Две мониторинговые станции перестали выходить на связь после ЧП с ракетой
Две станции мониторинга радиации в России перестали передавать данные после взрыва под Северодвинском, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассину Зербо.
Обновлено в 02:33
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать майонез
В Роскачестве отмечают, что самый натуральный майонез имеет простой состав и небольшой срок хранения (до трёх недель).
Обновлено в 02:03
Финансы
Курс доллара снизился до 66,33 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи понизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 19 копеек и составил 66,33 рубля.
Обновлено в 03:06
Общество
Republic нашел у бывшего главы охраны Путина дом на Рублевке за 500 млн рублей
Republic нашел у бывшего главы охраны Владимира Путина, действующего замдиректора ФСО Олега Климентьева дом стоимостью до 500 миллионов рублей в закрытом поселке «Речное» на Рублево-Успенском шоссе.
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено вчера в 04:00
Общество
Школам рекомендовали ограничить использование мобильников
Опубликованы рекомендации по использованию мобильных телефонов в школе, подготовленные Роспотребнадзором, Минпросвещения, Рособрнадзором и Российской академией образования.
Обновлено в 02:24
Происшествия
В ДТП на Московской пострадали восемь человек
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в областной службе спасения, на пересечении улиц Московская и Горького произошло столкновение пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту №11, и автомобиля такси марки Datsun on-DO.
Обновлено в 04:21