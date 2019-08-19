Футбол

Нападающий «Спартака» Понсе вызван в молодёжную сборную АргентиныREGNUM 02:25

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе получил вызов в молодёжную сборную Аргентины. Об этом сообщается на странице Федерации футбола Аргентины в Twitter. Молодёжная сборная Аргентины будет участвовать в отборочном турнире на Олимпийские игры — 2020.
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