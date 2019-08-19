Футбол
Нападающий «Спартака» Понсе вызван в молодежную сборную АргентиныМатч ТВ 19:30
Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе получил вызов в молодежную сборную Аргентины. Всего в списке значатся 26 игроков.
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Общество
Названы регионы с самым доступным бензином для населения
В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
Обновлено в 17:17
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин попросил президента Украины Владимира Зеленского разрешить ему посетить страну.
Обновлено в 09:03
Общество
Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников
Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено в 10:19
Политика
СМИ узнали о предложении Трампа начать морскую блокаду Венесуэлы
Американский лидер Дональд Трамп предлагал чиновникам, отвечающим за нацбезопасность, блокировать поставки товаров по морю в Венесуэлу и из нее.
Обновлено в 21:12
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от семьи
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от своих родителей.
Обновлено в 17:40
Политика
Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе Вагнера
Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.
Обновлено в 06:01
Музыка
Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая»
Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.
Обновлено в 04:00
Общество
Осипов раскритиковал главу департамента госимущества из-за ФАПов и квартир для сирот
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов раскритиковал руководителя департамента госимущества Алексея Хосоева за проблемы со строительством фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и за долгую покупку квартир для детей-сирот.
Обновлено в 20:54
Политика
Освобожденный иранский танкер покинул Гибралтар
Обновлено в 20:37
Кино
Мартин Фриман рассказал о пятом сезоне «Шерлока»
Сериал "Шерлок" выходит с 2010 года Исполнитель роли Доктора Ватсона в сериале "Шерлок" Мартин Фриман рассказал о возможном продолжении сериала.
Обновлено в 13:08
Политика
Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства
Украина теряет главные признаки государства, за 28 лет существования ей не удалось совершить «экономического чуда», заявил постоянный представитель страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 05:58
Энергетика
Энергетика мусора получила новый стимул от государства
Инвесторы наращивают вложения в производство биогаза из отходов На фоне растущих усилий ряда стран по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу и принятием законов, которые должны способствовать этому, все большую популярность получает биоэнергетика, в частности — переработка органических отходов в энергию.
Обновлено в 06:08
Транспорт
Более 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Обновлено 16 августа в 16:57
Общество
Минздрав предложил организовывать физкульт-брейки для сотрудников
Российский Минздрав предложил работодателям устраивать спортивные перерывы для работников компаний, чтобы снизить стресс и напряжение.
Обновлено в 20:36
Политика
Шойгу рассказал о планах США на нарушающие ДРСМД ракеты
США заложили в бюджет средства на разработку вооружения, запрещенного Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, почти за год до того, как официально вышли из этого российского-американского соглашения, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 07:05
Теннис
Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»
Обновлено в 18:19
Недвижимость
В Москве аномально подорожала аренда жилья
На рынке московского съемного жилья в августе 2019 года зафиксирован абсолютный рекорд за всю историю наблюдений: ставка аренды однокомнатной квартиры впервые превысила 35 тысяч рублей и достигла 36,1 тысячи рублей в месяц.
Обновлено в 17:07
Финансы
Много нас, а он — один. На что чиновники хотят потратить деньги ФНБ
Если динамика цен на нефть и курс рубля не преподнесут больших сюрпризов, в следующем году из средств Фонда можно будет потратить не 1,8 триллиона рублей, как прогнозировали в Минфине, а гораздо больше.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Четверых детей из лагеря в Татарстане госпитализировали с отравлением
У четверых воспитанников из детского лагеря в городе Иннополис в Татарстане выявили признаки острой кишечной инфекции.
Обновлено в 12:26
Происшествия
Пациент румынской психбольницы убил четырех человек
В Румынии пациент психиатрической больницы убил четырех человек.
Обновлено в 11:49
Футбол
Гус Тил: «Когда я услышал, что только в России за „Спартак“ болеют 50-60 миллионов человек, — это впечатлило»
Полузащитник «Спартака» Гус Тил в интервью «СЭ» перед дерби с ЦСКА оценил величие красно-белых и их армию болельщиков.
Обновлено в 17:00
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться педикулезом
Головным педикулезом особенно часто заражаются дети.
Обновлено в 05:19
Гаджеты
Google Pixel 4 обойдется на 300 долларов дороже, чем Google Pixel 3
По поводу актуальной модели Google Pixel 3 перед официальной премьерой обсуждали вопрос высокой стоимости, которая составила в конечном итоге 800 долларов.
Обновлено в 15:25
Наука
Биофизики выяснили, как «Австралийская мутация» приводит к болезни Альцгеймера
Результаты исследования раскрывают простой молекулярный механизм развития болезни Альцгеймера, связанный непосредственно с влиянием «Австралийской» мутации на структурно-динамические свойства мембранного сегмента белка APР.
Обновлено 15 августа в 05:58
Политика
СМИ назвали главных стран-должников России
Не менее 17 стран являются главными должниками российской стороны, взяв у нее около $27 млрд.
Обновлено в 20:34
Авто
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено в 09:45
Экономика
Минприроды намерено заставить бизнес оплатить мусорную реформу
Минприроды предложило реформировать систему ответственности производителей за отходы.
Обновлено в 15:10
Политика
В Малайзии требуют остановить суд по делу MH17
Руководитель неправительственной организации (НПО) "Международное движение за справедливый мир" (JUST) Чандра Музаффар попросил приостановить судебный процесс по делу о крушении пассажирского Boeing МН17 над Донбассом.
Обновлено вчера в 16:29
Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено в 19:50