Футбол

Нападающий «Спартака» Понсе вызван в молодежную сборную АргентиныМатч ТВ 19:30

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Нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе получил вызов в молодежную сборную Аргентины. Всего в списке значатся 26 игроков.
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Понсе вызвали в молодежную сборную Аргентины на матчи отбора ОИ-2020

Sport24.ru19:06

Нападающий «Спартака» Понсе вызван в молодежную сборную Аргентины

Sportbox.RU19:30

Понсе вызван в молодежную сборную Аргентины

Спорт-Экспресс17:38

Понсе вызван в молодежную сборную Аргентины

Бомбардир.ру18:21

Понсе вызван в олимпийскую сборную Аргентины

Sports.ru18:14

Нападающий «Спартака» Понсе вызван в молодежную сборную Аргентины

Матч ТВ19:30

Нападающий «Спартака» Понсе получил вызов в молодёжную сборную Аргентины

Чемпионат17:23
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