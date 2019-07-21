Футбол

Нападающий «Сочи» рассказал о нынешнем уровне «Спартака»Газета.Ru 08:18

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Чемпионат России
Сочи, Стадион «Фишт»
В первом туре РПЛ "Спартак" дома с трудом переиграл сочинцев со счетом 1:0. Ранее сообщалось, что экс-президент московского "Спартака" и подмосковных "Химок" Андрей Червиченко рассказал о том, что думает по поводу наставника красно-белых Олега Кононова.
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Нападающий «Сочи» рассказал о нынешнем уровне «Спартака»

Газета.Ru08:18

Бурмистров: «Убери Фернандо из „Спартака“ – получится команда второй восьмёрки»

Sport.ru06:29

Никита Бурмистров – об ошибках молодости, Мамаеве, «Спартаке», ЦСКА и «Сочи

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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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