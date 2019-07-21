Футбол
Нападающий «Сочи» рассказал о нынешнем уровне «Спартака»Газета.Ru 08:18
В первом туре РПЛ "Спартак" дома с трудом переиграл сочинцев со счетом 1:0. Ранее сообщалось, что экс-президент московского "Спартака" и подмосковных "Химок" Андрей Червиченко рассказал о том, что думает по поводу наставника красно-белых Олега Кононова.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 09:29, Вашингтон
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:23
Футбол
Буффон и Роналду — в стартовом составе «Ювентуса» на матч с «Тоттенхэмом»
«Ювентус» и «Тоттенхэм» назвали стартовые составы на матч Международного кубка чемпионов.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Полтавские вандалы осквернили памятник Ватутину
Вандалы неоднократно обливали краской памятники генералу Ватутину в разных городах Украины, в том числе в Полтаве.
Обновлено в 09:03
Гаджеты
Бренд VAIO анонсировал портативный компьютер SX12
Бренд VAIO представил ноутбук SX12 с ОС Windows 10.
Обновлено вчера в 09:07
Наука
Женщины с диабетом на 47% чаще заболевают сердечной недостаточностью
В ходе исследования ученые из США выяснили, что страдающие от диабета женщины значительно чаще сталкиваются со смертельно опасной сердечной недостаточностью, если сравнивать с мужчинами.
Обновлено 19 июля в 07:30
Политика
Кастрюлю вместо сейфа использовали на избирательном участке на Украине
На одном из избирательных участков в Кировоградской области Украины комиссия была вынуждена использовать кастрюлю вместо сейфа, сообщила в соцсетях местная жительница Валентина Стеценко.
Обновлено в 07:46
Футбол
Агент Бэйла раскритиковал главного тренера «Реала» Зидана
Агент Джонатан Барнетт, представляющий интересы полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла, раскритиковал главного тренера команды Зинедина Зидана за слова о своём клиенте.
Обновлено в 08:03
Политика
Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Обновлено в 09:14
Политика
Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
Обновлено в 08:11
Происшествия
В Петербурге суд арестовал подозреваемого в нападении с ножом в метро
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга постановил арестовать Фетулаха Гамдулаева, подозреваемого в нападении с ножом на двух пассажиров местного метро.
Обновлено в 07:58
Общество
В России 11 тысяч человек получают зарплату более 1 млн рублей в месяц
Зарплату более миллиона рублей в месяц в России получают 11 287 человек, что составляет менее 0,1% от общего числа наемных работников.
Обновлено 19 июля в 03:29
Политика
Москва и Минск в ближайшее время не планируют введение единой валюты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в конце прошлого года подписал распоряжение о создании совместной российско-белорусской рабочей группы по интеграции.
Обновлено в 08:30
Происшествия
В Донбассе на мине подорвались два украинских силовика
Обновлено в 05:25
Политика
Меркель предупредила Россию не вмешиваться в дела Европы
Дрожащую Меркель отправили в длительный отпуск Меркель отметила, что остается сторонницей хороших отношений с Россией.
Обновлено в 05:58
Политика
ЦИК отчиталась о явке на выборах в Раду
Обновлено в 05:41
Политика
Пропускной пункт в Донбассе дважды минировали за сутки
Ранее сообщалось, что украинские силовики начали минировать Донбасс.
Обновлено в 07:54
Политика
Зеленский рассказал о качествах будущего премьера Рады
Обновлено в 09:20
Спорт
Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Дипломаты рассказали о состоянии экипажа задержанного Ираном танкера
Жизни и здоровью экипажа британского танкера Stena Impero, задержанного Ираном, ничего не угрожает.
Обновлено в 09:00
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Армия и оружие
В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле
Обновлено в 02:38
Кино
Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара»
Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.
Обновлено в 08:04
Футбол
«Урал» разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России
Футболисты екатеринбургского "Урала" разгромили на своем поле "Ахмат" в матче 2-го тура чемпионата России.
Обновлено в 09:07
Армия и оружие
ВСУ нанесли удар по Первомайску
Обновлено вчера в 14:14
Футбол
РФС отреагировал на избиение болельщиков «Спартака» в Ростове
Российский футбольный союз (РФС) выразил надежду, что Российская премьер-лига (РПЛ) разберется в инциденте после матча между "Ростовом" и московским "Спартаком", где в подтрибунных помещениях "Ростов Арены" произошли столкновения фанатов "красно-белых" с представителями правопорядка.
Обновлено в 01:58
Энергетика
Путин объяснил опасность ограничения роста цен на топливо
По словам российского лидера, остановка роста цен представляется опасной ввиду того, что данные меры вызовут отток инвестиций в предприятия по переработке нефти.
Обновлено 19 июля в 14:20
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Спорт
Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года
Обновлено в 07:21
Экономика
На Алтае готовятся к международным соревнованиям по рафтингу
Обновлено вчера в 15:45