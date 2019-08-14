Футбол

Нападающий «Севильи» Бен-Йеддер перешёл в «Монако»REGNUM 05:14

Нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер стал игроком «Монако». Об этом 14 августа сообщается на сайте монегасков.
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Головин будет отдавать передачи топ-форварду. Его хотели «МЮ» и «ПСЖ», а купил «Монако» за 40 млн

Sport24.ru05:30

Нападающий «Севильи» перешел в «Монако» за 40 миллионов евро

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Бен Йеддер объяснил, почему решил перейти из «Севильи» в «Монако»

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Хавбек «Монако» Лопеш перешёл в «Севилью»

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Бен-Йеддер перешел в «Монако», Рони Лопеш – в «Севилью»

Sports.ru03:45
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Музыка

«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского

Обновлено вчера в 17:44
Армия и оружие

Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу

Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Космос

Как звучат планеты Солнечной системы

Радиоволны принимаются специальной антенной, а затем передаются в динамики, сигнал усиливается и на выходе мы слышим звучание планет.
Обновлено вчера в 22:08
Политика

Раскрыта судьба пропавшего в Сирии российского борца с рабством

Лидер общественного движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников, пропавший в Сирии, скрылся от боевиков в убежище.
Обновлено в 01:48
Политика

Пекин выбирает в Гонконге между консолидацией общества и распадом

Издание отмечает, что несмотря на то, что политический кризис в Сянгане продолжается уже два с половиной месяца, сосредоточение — не регулярной армии, а китайских внутренних войск — Народной вооруженной полиции (НВП) КНР началось только сейчас.
Обновлено в 05:16
Политика

Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка

Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.
Обновлено в 05:26
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Медведев считает необходимой работу сотрудников Роспотребнадзора в МФЦ

Interfax-Russia.ru - Премьер-министр Дмитрий Медведев считает полезной практику работы сотрудников Роспотребнадзора в многофункциональных центрах.
Обновлено в 05:54
Футбол

Победа «Краснодара» лишила «Порту» 44 миллионов евро

Соперник футбольного клуба "Краснодар" по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов – португальский "Порту" после поражения от "быков" и вылета из турнира понесет серьезные финансовые убытки из-за непопадания в групповой этап.
Обновлено в 05:33
Общество

Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне

Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
Обновлено вчера в 14:52
Экономика

Телекомпания CBS и медиахолдинг Viacom договорились о слиянии

Телекомпания CBS Corp. и медиахолдинг Viacom Inc. сообщили об окончательном соглашении по слиянию активов, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 04:40
Происшествия

В Следственный комитет подали заявление из-за публикации личных данных в одном из анонимных телеграм-каналов

Заявление подал муниципальный депутат района Преображенское Юрий Волнов: по его словам, его персональные данные также оказались в выложенной неизвестными базе.
Обновлено в 05:04
Происшествия

В Карелии восьмилетний мальчик утонул в подземном пожарном резервуаре

Следственные органы Карелии возбудили уголовное дело в связи с гибелью 8-летнего мальчика, утонувшего в пожарном резервуаре.
Обновлено в 05:52
Политика

СБУ передала дело МН17 Нидерландам

Обновлено в 02:27
Армия и оружие

Белоруссию беспокоит наступательный характер учений НАТО

Белоконев отметил, что акцент основных мероприятий подготовки войск смещается от от оборонительных и специальных действий к оборонительным и наступательным, что не может не беспокоить белорусское руководство, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:05
Политика

Украинский журналист посетовал на хорошее отношение грузин к русским

Украинский журналист Кирилл Сазонов выразил недоумение из-за хорошего отношения грузин к россиянам.
Обновлено вчера в 21:15
Наука

Ученые из России выяснили, как создать «магнитный» компьютер

Российские и европейские физики выяснили, как можно создать особый "невозможный" материал, который позволяет транспортировать и обрабатывать информацию не при помощи электронов, а магнонов, своеобразных "волн" намагниченности.
Обновлено вчера в 07:15
Финансы

Ипотечный долг США превысил рекорд кризиса 2008 года

Во втором квартале текущего года ипотечный долг США достиг рекорда, превысив максимум времен финансового кризиса 2008 года, сообщает «Прайм».
Обновлено в 02:26
Политика

Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование

Неканонической Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) официально больше не существует.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Обновлено в 00:49
Происшествия

AP: террорист из Крайстчерча отправил письмо в Россию

Австралиец Брентон Таррант, который обвиняется в терактах в мечетях новозеландского Крайстчерча, отправил из тюрьмы послание в Россию.
Обновлено в 05:23
Политика

AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Обновлено в 02:50
Авто

Концепт Acura Type S предсказал облик следующего седана TLX

На серийной Акуре TLX Type S появится новая турбошестёрка, построенная с учётом опыта работы над наддувным агрегатом суперкара Acura NSX последнего поколения.
Обновлено в 05:02
Экономика

Сбербанк не увидел угрозы кредитного «пузыря» в России

Рост кредитования в России обусловлен объективными причинами, угрозы появления "пузыря" нет.
Обновлено в 05:52
Авто

В России увеличилась стоимость большинства моделей Renault

На рынке России увеличилась стоимость большинства моделей производства бренда Renault.
Обновлено в 05:00
Общество

Прокуратура: участников «НаШИЕСтвия» ждут штрафы и уголовные дела

Участников музыкального фестиваля «НаШИЕСтвие», запланированного на 15−18 августа на станции Шиес, ждет, в том числе, уголовная ответственность — проведение мероприятия не согласовано с властями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 09:11
Авто

Комитет Госдумы предложил запретить эксплуатацию старых машин

Комитет Госдумы по промышленности выступил с идей запретить использование транспортных средств, которые достигли предельного срока эксплуатации, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:31
Происшествия

Российский альпинист погиб в горах Киргизии

Обновлено в 05:35
Политика

«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%

Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:38
Политика

В Москве рассекречены документы о пакте Молотова — Риббентропа

В Доме Российского исторического общества в Москве был представлен сборник архивных документов, согласно которым инициатором заключения пакта Молотова — Риббентропа была гитлеровская Германия.
Обновлено в 04:50
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