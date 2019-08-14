Футбол
Нападающий «Севильи» Бен-Йеддер перешёл в «Монако»REGNUM 05:14
Нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер стал игроком «Монако». Об этом 14 августа сообщается на сайте монегасков.
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Музыка
«Квартал 95» показал первую пародию на Зеленского
Обновлено вчера в 17:44
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Космос
Как звучат планеты Солнечной системы
Радиоволны принимаются специальной антенной, а затем передаются в динамики, сигнал усиливается и на выходе мы слышим звучание планет.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Раскрыта судьба пропавшего в Сирии российского борца с рабством
Лидер общественного движения против рабства «Альтернатива» Олег Мельников, пропавший в Сирии, скрылся от боевиков в убежище.
Обновлено в 01:48
Политика
Пекин выбирает в Гонконге между консолидацией общества и распадом
Издание отмечает, что несмотря на то, что политический кризис в Сянгане продолжается уже два с половиной месяца, сосредоточение — не регулярной армии, а китайских внутренних войск — Народной вооруженной полиции (НВП) КНР началось только сейчас.
Обновлено в 05:16
Политика
Рабинович устроил скандал в Раде из-за русского языка
Народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За життя" Рабинович в среду, 14 августа, устроил перепалку с другими депутатами из-за русского языка.
Обновлено в 05:26
Общество
Медведев считает необходимой работу сотрудников Роспотребнадзора в МФЦ
Interfax-Russia.ru - Премьер-министр Дмитрий Медведев считает полезной практику работы сотрудников Роспотребнадзора в многофункциональных центрах.
Обновлено в 05:54
Футбол
Победа «Краснодара» лишила «Порту» 44 миллионов евро
Соперник футбольного клуба "Краснодар" по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов – португальский "Порту" после поражения от "быков" и вылета из турнира понесет серьезные финансовые убытки из-за непопадания в групповой этап.
Обновлено в 05:33
Общество
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне
Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
Обновлено вчера в 14:52
Экономика
Телекомпания CBS и медиахолдинг Viacom договорились о слиянии
Телекомпания CBS Corp. и медиахолдинг Viacom Inc. сообщили об окончательном соглашении по слиянию активов, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 04:40
Происшествия
В Следственный комитет подали заявление из-за публикации личных данных в одном из анонимных телеграм-каналов
Заявление подал муниципальный депутат района Преображенское Юрий Волнов: по его словам, его персональные данные также оказались в выложенной неизвестными базе.
Обновлено в 05:04
Происшествия
В Карелии восьмилетний мальчик утонул в подземном пожарном резервуаре
Следственные органы Карелии возбудили уголовное дело в связи с гибелью 8-летнего мальчика, утонувшего в пожарном резервуаре.
Обновлено в 05:52
Политика
СБУ передала дело МН17 Нидерландам
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
Белоруссию беспокоит наступательный характер учений НАТО
Белоконев отметил, что акцент основных мероприятий подготовки войск смещается от от оборонительных и специальных действий к оборонительным и наступательным, что не может не беспокоить белорусское руководство, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:05
Политика
Украинский журналист посетовал на хорошее отношение грузин к русским
Украинский журналист Кирилл Сазонов выразил недоумение из-за хорошего отношения грузин к россиянам.
Обновлено вчера в 21:15
Наука
Ученые из России выяснили, как создать «магнитный» компьютер
Российские и европейские физики выяснили, как можно создать особый "невозможный" материал, который позволяет транспортировать и обрабатывать информацию не при помощи электронов, а магнонов, своеобразных "волн" намагниченности.
Обновлено вчера в 07:15
Финансы
Ипотечный долг США превысил рекорд кризиса 2008 года
Во втором квартале текущего года ипотечный долг США достиг рекорда, превысив максимум времен финансового кризиса 2008 года, сообщает «Прайм».
Обновлено в 02:26
Политика
Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование
Неканонической Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) официально больше не существует.
Обновлено в 05:56
Происшествия
AP: террорист из Крайстчерча отправил письмо в Россию
Австралиец Брентон Таррант, который обвиняется в терактах в мечетях новозеландского Крайстчерча, отправил из тюрьмы послание в Россию.
Обновлено в 05:23
Политика
AP: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон рассказала, что Вашингтон рассматривает возможность размещение новых ракет в Азии.
Обновлено вчера в 23:54
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Обновлено в 02:50
Авто
Концепт Acura Type S предсказал облик следующего седана TLX
На серийной Акуре TLX Type S появится новая турбошестёрка, построенная с учётом опыта работы над наддувным агрегатом суперкара Acura NSX последнего поколения.
Обновлено в 05:02
Экономика
Сбербанк не увидел угрозы кредитного «пузыря» в России
Рост кредитования в России обусловлен объективными причинами, угрозы появления "пузыря" нет.
Обновлено в 05:52
Авто
В России увеличилась стоимость большинства моделей Renault
На рынке России увеличилась стоимость большинства моделей производства бренда Renault.
Обновлено в 05:00
Общество
Прокуратура: участников «НаШИЕСтвия» ждут штрафы и уголовные дела
Участников музыкального фестиваля «НаШИЕСтвие», запланированного на 15−18 августа на станции Шиес, ждет, в том числе, уголовная ответственность — проведение мероприятия не согласовано с властями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 09:11
Авто
Комитет Госдумы предложил запретить эксплуатацию старых машин
Комитет Госдумы по промышленности выступил с идей запретить использование транспортных средств, которые достигли предельного срока эксплуатации, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 01:31
Происшествия
Российский альпинист погиб в горах Киргизии
Обновлено в 05:35
Политика
«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%
Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:38
Политика
В Москве рассекречены документы о пакте Молотова — Риббентропа
В Доме Российского исторического общества в Москве был представлен сборник архивных документов, согласно которым инициатором заключения пакта Молотова — Риббентропа была гитлеровская Германия.
Обновлено в 04:50