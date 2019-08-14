Футбол

Нападающий «Севильи» Бен-Йеддер перешёл в «Монако»REGNUM 05:14

Нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер стал игроком «Монако». Об этом 14 августа сообщается на сайте монегасков.
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Головин будет отдавать передачи топ-форварду. Его хотели «МЮ» и «ПСЖ», а купил «Монако» за 40 млн

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Нападающий «Севильи» перешел в «Монако» за 40 миллионов евро

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Головин принял участие в коридоре для Бен Йеддера. Видео

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Рони Лопеш перешел из «Монако» в «Севилью»

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Хавбек «Монако» Лопеш перешёл в «Севилью»

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«Севилья» подтвердила трансфер Рони Лопеша

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Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию

Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском Крайстчерче, смог отправить из тюрьмы письмо в Россию.
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Джано назвал игроков «Спартака», у которых не видит огня в глазах

Полузащитник «Спартака» Джано высказал мнение, что ряд молодых футболистов, которые привлекаются к тренировкам с основой, не выкладываются полностью на занятиях.
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Армен Джигарханян госпитализирован

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Активному участнику протестов Котову избирают меру пресечения

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Мосгорсуд оставил под арестом третьего фигуранта дела о беспорядках

Московский городской суд по итогам рассмотрения жалобы на арест со стороны обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля Самариддина Раджабова оставил его под стражей.
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«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»

«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
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«Единая Россия» удалила с сайта биографию Беглова

«Единая Россия» удалила со своего сайта страницу с биографией кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова, после того как на дебатах он назвал себя беспартийным.
Обновлено в 05:44
Интернет

Найден способ взломать любой компьютер на Windows

В службах терминалов Windows обнаружены критические уязвимости, которые позволяют злоумышленникам захватить компьютер жертвы.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие

В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу

Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено вчера в 13:16
Финансы

Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года.
Обновлено в 08:43
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие

В Белоруссии обеспокоены наступательным характером учений НАТО

Учения НАТО «Анаконда-2018» и Dragon-2019 свидетельствуют о том, что в Альянсе продолжают прорабатывать вариантов силового реагирования на конфликты, которые могут возникнуть на постсоветском пространстве, считают в миноборыны Белоруссии.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Трехлетний мальчик пропал в лесу в Омской области

Сотрудники полиции и волонтеры ведут поиски трехлетнего мальчика, который во вторник вечером потерялся в лесу в Большереченском районе Омской области.
Обновлено вчера в 23:40
Шоу-бизнес

65-летняя Любовь Успенская показала фигуру в купальнике

Певица раскрыла свои секреты красоты Сегодня в Сети горячо обсуждают новые фотографии на личной странице "Инстаграма" Любови Успенской.
Обновлено в 06:51
Происшествия

Уголовное дело возбуждено после ДТП с пятью погибшими на Кубани

Уголовное дело возбуждено в Краснодарском крае по факту ДТП на трассе, в результате которого пять человек погибли и шестеро пострадали, сообщили журналистам в среду в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие

Неизвестный пулемет: ТКБ-464 Силина-Перерушева показали на видео

Раритетный ручной пулемет ТКБ-464 показали на видео.
Обновлено в 04:12
Происшествия

Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер

Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 03:35
Игры

Студия 4A Games начала работу над новой частью Metro

Во время презентации для инвесторов издательство THQ Nordic сообщило, что 4A Games работает над новой частью Metro.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Шведский суд признал рэпера A$AP Rocky виновным по делу о драке

Шведский суд в среду признал американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс) виновным по делу о драке в центре Стокгольма, приговорил его к условному сроку и штрафу, говорится в заявлении суда.
Обновлено в 08:32
Интернет

Facebook прослушивал голосовые сообщения пользователей

Компания Facebook призналась, что нанимала специалистов, которые занимались расшифровкой голосовых сообщений пользователей.
Обновлено в 07:38
Политика

Украина передала Нидерландам материалы дела о крушении МН17

Обновлено в 08:52
Здоровье

Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели

В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено вчера в 20:08
Политика

Киевского журналиста поразило хорошее отношение грузин к россиянам

Почему грузины хорошо относятся к «агрессору», который бомбил их города и «оккупировал» часть их территории, недоумевает украинский журналист, недавно побывавший в Грузии.
Обновлено в 01:52
Экономика

В России зафиксировали снижение продаж мяса

Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.
Обновлено в 04:00
Происшествия

В Петербурге загорелись торговые павильоны

Торговые павильоны с автомобильными товарами загорелись на площади порядка 400 квадратных метров в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:18
Энергетика

Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре

Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь.
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Общество

Росстат сообщил о сокращении количества регистраций браков в России

Отмечается, что за первые шесть месяцев 2019 года в России было заключено 333,1 тыс. браков, что на 12,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Обновлено вчера в 20:35
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Теннис

Касаткина вышла во второй круг теннисного турнира в Цинциннати

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