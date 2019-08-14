Нападающий «Севильи» Виссам Бен-Йеддер стал игроком «Монако». Об этом 14 августа сообщается на сайте монегасков.

Происшествия Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском Крайстчерче, смог отправить из тюрьмы письмо в Россию.

Футбол Джано назвал игроков «Спартака», у которых не видит огня в глазах Полузащитник «Спартака» Джано высказал мнение, что ряд молодых футболистов, которые привлекаются к тренировкам с основой, не выкладываются полностью на занятиях.

Происшествия Мосгорсуд оставил под арестом третьего фигуранта дела о беспорядках Московский городской суд по итогам рассмотрения жалобы на арест со стороны обвиняемого по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля Самариддина Раджабова оставил его под стражей.

Футбол «Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар» «Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.

Политика «Единая Россия» удалила с сайта биографию Беглова «Единая Россия» удалила со своего сайта страницу с биографией кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова, после того как на дебатах он назвал себя беспартийным.

Интернет Найден способ взломать любой компьютер на Windows В службах терминалов Windows обнаружены критические уязвимости, которые позволяют злоумышленникам захватить компьютер жертвы.

Армия и оружие В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.

Финансы Путин рассчитывает на снижение ставок по ипотеке Президент России Владимир Путин рассчитывает, что ставки по ипотеке снизятся до конца 2019 года.

Авто В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.

Армия и оружие В Белоруссии обеспокоены наступательным характером учений НАТО Учения НАТО «Анаконда-2018» и Dragon-2019 свидетельствуют о том, что в Альянсе продолжают прорабатывать вариантов силового реагирования на конфликты, которые могут возникнуть на постсоветском пространстве, считают в миноборыны Белоруссии.

Происшествия Трехлетний мальчик пропал в лесу в Омской области Сотрудники полиции и волонтеры ведут поиски трехлетнего мальчика, который во вторник вечером потерялся в лесу в Большереченском районе Омской области.

Шоу-бизнес 65-летняя Любовь Успенская показала фигуру в купальнике Певица раскрыла свои секреты красоты Сегодня в Сети горячо обсуждают новые фотографии на личной странице "Инстаграма" Любови Успенской.

Происшествия Уголовное дело возбуждено после ДТП с пятью погибшими на Кубани Уголовное дело возбуждено в Краснодарском крае по факту ДТП на трассе, в результате которого пять человек погибли и шестеро пострадали, сообщили журналистам в среду в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Происшествия Впавший в кому после ДТП известный фанат «Спартака» умер Известный болельщик московского "Спартака", известный в кругах футбольных фанатов как Алексей "Бахыт", скончался 14 августа, сообщает "Чемпионат.com".

Игры Студия 4A Games начала работу над новой частью Metro Во время презентации для инвесторов издательство THQ Nordic сообщило, что 4A Games работает над новой частью Metro.

Происшествия Шведский суд признал рэпера A$AP Rocky виновным по делу о драке Шведский суд в среду признал американского рэпера A$AP Rocky (настоящее имя Раким Майерс) виновным по делу о драке в центре Стокгольма, приговорил его к условному сроку и штрафу, говорится в заявлении суда.

Интернет Facebook прослушивал голосовые сообщения пользователей Компания Facebook призналась, что нанимала специалистов, которые занимались расшифровкой голосовых сообщений пользователей.

Здоровье Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.

Политика Киевского журналиста поразило хорошее отношение грузин к россиянам Почему грузины хорошо относятся к «агрессору», который бомбил их города и «оккупировал» часть их территории, недоумевает украинский журналист, недавно побывавший в Грузии.

Экономика В России зафиксировали снижение продаж мяса Снижение продаж зафиксировано во всех категориях мясных продуктов, от птицы и свинины до колбасы и сосисок.

Происшествия В Петербурге загорелись торговые павильоны Торговые павильоны с автомобильными товарами загорелись на площади порядка 400 квадратных метров в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Общество Росстат сообщил о сокращении количества регистраций браков в России Отмечается, что за первые шесть месяцев 2019 года в России было заключено 333,1 тыс. браков, что на 12,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.