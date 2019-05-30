Нападающий «Сент-Луиса» Тарасенко признан второй звездой дня в НХЛТАСС 02:36

Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в четверг сообщила пресс-служба лиги. В ночь на четверг "Сент-Луис" в гостях обыграл "Бостон" (3:2 ОТ) и сравнял счет финальной серии плей-офф НХЛ (1-1).

Нападающий «Сент-Луиса» Тарасенко признан второй звездой дня в НХЛ

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