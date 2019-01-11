Футбол
Нападающий "Саутгемптона" Чарли Остин наказан за непристоный жест во время матча 20-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" . 29-летний англичанин получил двухматчевую дисквалификацию.
Спорт-Экспресс21:19
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 23:16, Ашберн
Экономика
На Украине заявили о двукратном сокращении пенсий
Минимальная пенсия и размер прожиточного минимума на Украине за пять лет сократились более чем в два раза.
Обновлено в 22:47
Общество
В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами
Обновлено в 17:20
Общество
Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров подал заявление о ликвидации зарегистрированной в Великобритании компании Telegram Messenger LLP, включенной в реестр организаторов распространения информации, который ведет Роскомнадзор.
Обновлено в 19:53
Хоккей
«Вашингтон» одолел «Бостон» благодаря дублю Овечкина
Встреча завершилась со счетом 4:2. В составе победителей дублем отметился нападающий Александр Овечкин.
Обновлено в 22:00
Политика
США подтвердили намерение снять санкции с «Русала» и En+
Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что господин Мнучин встретится с с конгрессменами-демократами, чтобы обсудить запланированное снятие санкций с компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго» Олега Дерипаски.
Обновлено в 14:24
Происшествия
Прекращено уголовное дело в отношении Марии Мотузной
Весной 2018 года в отношении Мотузной возбудили уголовное дело по ст. 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и ст. 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ.
Обновлено в 11:24
Политика
Опровергнута главная версия убийства российской съемочной группы в ЦАР
Расследовательский центр «Досье» Михаила Ходорковского опроверг основную версию убийства российских документалистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике (ЦАР).
Обновлено в 14:09
Происшествия
Опубликовано видео затопления Тушинского тоннеля
Центр организации дорожного движения правительства Москвы опубликовал видео из Тушинского тоннеля на севере столицы, который затопило из-за подмыва грунта.
Обновлено в 04:08
Общество
Молокосодержащую продукцию с заменой жиров будут маркировать открыто
С 11 января производители молокосодержащих продуктов будут обязаны уведомлять покупателей о наличии растительных жиров в составе продукции.
Обновлено в 18:22
Космос
Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» прислал панорамные снимки с обратной стороны Луны
Космический аппарат "Чанъэ-4", совершивший 3 января мягкую посадку на обратной стороне Луны, в пятницу завершил панорамную съемку поверхности естественного спутника Земли.
Обновлено в 21:16
Политика
В сенате США призвали Трампа ввести чрезвычайное положение
Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал президента Дональда Трампа объявить режим чрезвычайного положения, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 17:49
Экономика
Lufthansa впервые за 14 лет стала крупнейшим авиаперевозчиком Европы
Немецкая авиакомпания Deutsche Lufthansa AG по итогам 2018 г. обогнала Air France-KLM Group и стала крупнейшей авиакомпанией в Европе по выполненному пассажирообороту (revenue passenger kilometers, RPK).
Обновлено в 13:18
Происшествия
Полиция выдала ордер о заборе ДНК Роналду
Полиция Лас-Вегаса выдала ордер на забор образца ДНК форварда туринского "Ювентуса" португальца Криштиану Роналду по делу об изнасиловании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:38
Гаджеты
Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi Note 7
Обновлено в 11:29
Армия и оружие
В США заявили о достижении Россией «четвертого измерения» в вооружении
Россия и Китай уже достигли "четвертого измерения" в оборонной сфере - на это указывает сверхзвуковое оружие, пишет бывший командующий Северным коммандованием США, отставной генерал-майор Говард Томпсон в своей статье для Hill.
Обновлено в 20:18
Космос
Демонстрационный полет пилотируемого корабля Dragon-2 вновь перенесли
Экспериментальный полет пилотируемого космического корабля Crew Dragon (Dragon-2) без экипажа на борту к Международной космической станции (МКС) вновь отложен, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.
Обновлено в 21:48
Политика
Роскомнадзор обнаружил экстремистские материалы на ресурсах Би-би-си
Специалисты Роскомнадзора провели проверку на сайте Русской службы Би-би-си и нашли там материалы, которые транслируют «идеологические установки международных террористических организаций».
Обновлено в 10:14
Происшествия
В Омске произошел пожар в мечети
Пожар произошел в мечети в Центральном округе Омска, на тушение возгорания прибыли более 30 спасателей.
Обновлено в 21:17
Происшествия
В ДТП с автобусом и лесовозом под Сыктывкаром пострадали 15 человек
Пятнадцать человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и гружёного лесовоза под Сыктывкаром.
Обновлено в 13:25
Политика
Рогозин связал дело Кудрявцева с «инфантильной открытостью» ученых
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью РБК впервые прокомментировал арест ученого из Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева и заявил, что не рассматривает возможность личного поручительства за него.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
В США заметили гибель российского военного спутника
В настоящее время основу космического эшелона Минобороны России составляют спутники серии «Тундра», первый из которых был доставлен на орбиту в 2015 году.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
WP: Белый дом готовится к введению режима ЧП в США
Белый дом начал создавать условия, которые позволят ввести в США режим чрезвычайного происшествия, пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 18:46
Экономика
В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту
В России с января этого года увеличился размер пенсионной надбавки для людей старше 80 лет. На данный момент он составляет 5334 рубля.
Обновлено в 07:09
Спорт
Делегация ВАДА приступила к работе совместно с российскими экспертами
Представители Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) приступили к работе по получению данных московской антидопинговой лаборатории.
Обновлено в 10:07
Путешествия
Немцы признались в массовой неприязни к российским туристам
Почти две трети жителей Германии заявили, что больше всего их раздражают туристы из России.
Обновлено в 22:09
Космос
Ученые назвали источник загадочных радиосигналов из космоса
Канадские астрономы обнаружили очередной постоянный источник радиосигналов в космосе.
Обновлено в 20:45
Космос
Китай вывел на орбиту телекоммуникационный спутник
Китай успешно вывел на орбиту новейший коммуникационно-вещательный спутник «Чжунсин 2D» (Zhongxin 2D), предназначенный для телевещания, а также предоставления широкополосного доступа в интернет на всей территории КНР, сообщило Синьхуа.
Обновлено в 21:32
Политика
Производитель МС-21 признал проблемы выпуска самолета из-за санкций
Как пишет «Коммерсантъ», это, а также включение в санкционные списки структуры «Ростеха» АО «ОНПП "Технология" имени Ромашина» стало причиной прекращения поставок композитных материалов из Японии и США для производства крыла нового самолета.
Обновлено в 05:34
Общество
В Саудовской Аравии 40 тысяч женщин получили водительские права
Более 40 тысяч женщин Саудовской Аравии получили водительские права после снятия запрета на вождение ими автомобиля.
Обновлено в 17:33
Происшествия
Суд во Франции признал Павленского виновным в поджоге банка
Обновлено в 16:40