Футбол
Нападающий "Саутгемптона" Чарли Остин наказан за непристоный жест во время матча 20-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" . 29-летний англичанин получил двухматчевую дисквалификацию.
Спорт-Экспресс21:19
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 21:47, Ашберн
Футбол
«Барселона» уступила «Леванте» в матче 1/8 финала Кубка Испании
Обновлено в 17:54
Футбол
«Монако» в полуфинале Кубка лиги встретится с «Генгамом»
В другой паре сойдутся Бордо и Страсбур, обыгравший в четвертьфинале Лион (2:1). Добавим, что матчи финала пройдут 29 и 30 января.
Обновлено в 16:40
Футбол
«Челси» предложил «Зениту» 30 млн евро за Паредеса
«Челси» предложил «Зениту» 30 миллионов евро за полузащитника Леандро Паредеса, сообщает журналист Gazzetta dello Sport Николо Шира в твиттере.
Обновлено в 18:42
Футбол
ЦСКА прибыл в Испанию на первый сбор
Обновлено в 08:49
Футбол
Батшуайи может перейти в «Эвертон»
Нападающий Миши Батшуайи может продолжить карьеру в «Эвертоне».
Обновлено в 13:59
Футбол
Очередной матч Лиги 1 перенесен из-за протестов во Франции
Обновлено в 18:41
Футбол
Коноплянка может уйти из «Шальке» из-за посещения ночного клуба
Главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско был разгневан поведением футболистов, поэтому некоторые из них, в частности украинский хавбек, были выставлены на трансфер.
Обновлено в 13:09
Футбол
Сборная Таиланда победила Бахрейн в матче Кубка Азии
Сборная Таиланда обыграла команду Бахрейна в матче группового этапа Кубка Азии. Единственный гол забил Чанатип Сонгкрасин на 58-й минуте.
Обновлено в 07:52
Футбол
Оле-Гуннар Сульшер: «Думаю, Погба будет готов к матчу с „Тоттенхэмом“»
Обновлено в 16:22
Футбол
РФПЛ выдвинула Гинера, Федуна и Галицкого в состав исполкома РФС
Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) выдвинула владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, президента столичного ЦСКА Евгения Гинера и президента "Краснодара" Сергея Галицкого в кандидаты в состав исполкома Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте лиги.
Обновлено в 06:31
Футбол
Кудряшов в ближайшее время перейдет в «Краснодар»
Игрок обороны футбольной сборной России и казанского "Рубина" Фёдор Кудряшов покинет клуб из столицы Татарстана уже в зимнее трансферное окно и, скорее всего, будет выступать за другую команду российской премьер-лиги – "Краснодар".
Обновлено в 05:25
Футбол
Защитник «Краснодара» Татаев продолжит карьеру в Чехии
Стороны заключили арендное соглашение до декабря 2019 года. В нынешнем сезоне ФНЛ 20-летний футболист провел 16 матчей.
Обновлено в 13:42
Футбол
Йоан Молло покидает «Крылья Советов»
На следующей неделе «Крылья Советов» планируют подписать контракты с новыми игроками.
Обновлено в 07:00
Футбол
Моуринью не хочет тренировать в Португалии
Напомним, Моуринью уже работал в Португалии — в сезоне 2004/05 он тренировал «Порту», и опыт был успешным: команда выиграла национальный чемпионат и Лигу чемпионов.
Обновлено в 20:18
Футбол
Джикия - Ананидзе: Возвращайся быстрее, буду скучать
Напомним, что ранее Ананидзе на правах аренды перешел Крылья Советов до конца сезона.
Обновлено в 14:24