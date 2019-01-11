Футбол

Нападающий «Саутгемптона» дисквалифицирован за непристойный жест
Спорт-Экспресс
21:19

Нападающий "Саутгемптона" Чарли Остин наказан за непристоный жест во время матча 20-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" . 29-летний англичанин получил двухматчевую дисквалификацию.
Спорт-Экспресс21:19

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Нападающий «Саутгемптона» дисквалифицирован за непристойный жест

Спорт-Экспресс21:19

Нападающий «Саутгемптона» получил двухматчевую дисквалификацию за оскорбительный жест

Матч ТВ19:28

Форвард «Саутгемптона» показал оскорбительный жест фанатам «Ман Сити»

Газета.Ru18:51

Нападающий «Саутгемптона» дисквалифицирован на два матча за жест в адрес болельщиков «Ман Сити»

Sport24.ru18:31

Игрок «Саутгемптона» дисквалифицирован за жест в матче с «Ман Сити»

Soccer.ru14:56

Остин дисквалифицирован за непристойный жест

Евро-футбол.ру14:52

Форвард «Саутгемптона» Остин дисквалифицирован на два матча за жест в адрес фанатов «Ман Сити»

Sports.ru16:50
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Чарли Остин
Британский футболист
Английский футболист, нападающий клуба «Саутгемптон».
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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