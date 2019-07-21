Футбол
Нападающий «Штутгарта» близок к переходу в «Спартак»РИА Новости 12:15
Футболист немецкого "Штутгарта" Анастасиос Донис может продолжить карьеру в московском "Спартаке", сообщает fussballtransfers.com. По информации источника, на данный момент между клубами идут активные переговоры по поводу перехода 22-летнего нападающего сборной Греции.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:29, Вашингтон
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Фигурант расследования Ивана Голунова избавился от бизнеса в России
Один из героев расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве, 19-летний Егор Мазараки (племянник Валерия Мазараки, первого заместителя ГБУ «Ритуал») избавился от своих активов в России, обратила внимание «Медуза».
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Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова
Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
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Абэ хочет «продвинуть» мирный договор с Россией до 2021 года
"Хотел бы продвинуться в вопросе заключения (мирного договора с Россией – Прим. ред.) в ходе своего срока", - подчеркнул Абэ в интервью телеканалу NHK.
Обновлено в 10:48
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Названы самые невостребованные в России профессии
Ранее специалисты ВНИИ труда представили список самых востребованных профессий в России.
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Кокорин рассказал о своем рационе в колонии
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Политика
ЦИК Украины обновила данные о явке на выборах в Раду
По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины на 16:00, во внеочередных выборах в Верховную раду приняли участие 36,25% избирателей.
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Обновлено в 09:59
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Разорвался желудок: посетители зоопарка до смерти закормили жеребенка
В пензенском зоопарке трагически погиб жеребенок шетлендской пони. Посетители закормили его до смерти. У малыша случился заворот кишок.
Обновлено в 08:58
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Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
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Кино
Marvel анонсировала новую фазу киновселенной
Студия Marvel, входящая в состав компании The Walt Disney Co, на фестивале Comic Con в Сан-Диего анонсировала фильмы и сериалы четвертой фазы своей киновселенной.
Обновлено в 09:28
Наука
Ученые назвали простой способ хорошо выспаться
Биомедицинские инженеры из Университета Техаса (США) выяснили, что принятие ванны или душа за полтора часа до сна помогает быстрее уснуть и в целом улучшить качество сна, передает Medicalxpress.Важно, чтобы температура воды при этом была не выше 109 градусов по Фаренгейту.
Обновлено в 08:06
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Общество
British Airways и Lufthansa приостановили полеты в Каир
Авиакомпании British Airways и Lufthansa объявили о приостановке полетов в Каир из соображений безопасности.
Обновлено в 03:37
Политика
Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян
Вечером в пятницу ВМС Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер, сопроводили его в порт и поставили там на якорь.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Две девочки пропали в Свердловской области
14-летняя школьница с 3-летней племянницей пропали по дороге в поселок Новый Быт В Свердловской области разыскивают двух девочек, пропавших по дороге в гости.
Обновлено в 12:03
Политика
Орешкин оценил возможность создания единой валюты для РФ и Белоруссии
«Бежать впереди с точки зрения создания единой валюты и единой денежно-кредитной политики точно не стоит, нужно, чтобы экономическая взаимосвязь была настолько сильная, чтобы введение валюты не приводило к таким колебаниям», — цитирует Орешкина ТАСС.
Обновлено в 10:07
Футбол
Как «Спартак» осудил избиение своих фанатов полицией в Ростове-на-Дону
Московский "Спартак" возмутился избиением своих фанатов полицией в Ростове-на-Дону и обвинил в беспорядках организаторов матча, заявив, что именно решение задержать болельщиков в подтрибунном помещении привело к потасовкам со стюардами и ОМОНом.
Обновлено в 11:55
Футбол
«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ
Обновлено в 11:33
Происшествия
На Украине обнаружили уже подписанные протоколы о подсчете голосов
Члены избирательной комиссии на одном из участков в Мелитополе Запорожской области подписали протоколы о подсчете голосов избирателей до его заполнения, возбуждено уголовное дело, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства внутренних дел Украины.
Обновлено в 11:19
Кино
HBO опубликовала свежий трейлер нового сериала «Хранители»
Обновлено в 02:29
Транспорт
В Краснодаре количество подтопленных территорий увеличилось вдвое
Число подтопленных из-за дождей территорий в Краснодаре увеличилось практически вдвое - до 29 дворов и участков дорог, сообщает ГУМЧС России по региону.
Обновлено в 12:18
Технологии
Еженедельная программа Вести.net от 21 июля 2019 года
Как превращение в киборгов спасет людей от порабощения искусственным интеллектом, почему флешмоб в социальной сети волнует Конгресс США, сколько денег хотят собрать с американских IT-компаний во французский бюджет и зачем мессенджеру нужно видеть окружающий мир – главные события мира технологий за неделю в итоговой программе Вести.net с Павлом Кушелевым.
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Политика
Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2
Шугарт считает "иронией" то, что вопрос о введении санкций против участников "Северного потока — 2" решается как раз тогда, когда министр энергетики США Рик Перри находится в Европе и продвигает там экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 11:08
Политика
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено в 08:05
Кино
«Мстители: Финал» побьет десятилетний рекорд «Аватара»
Фильм "Мстители: Финал" может побить десятилетний рекорд "Аватара" по кассовым сборам.
Обновлено в 07:53
Кино
Первый тизер сериала «Ведьмак» от Netflix появился в Сети
Обновлено вчера в 04:23
Энергетика
В Грузии цены на бензин достигли исторического максимума
В Грузии цены на бензин всех видов повысились на несколько тетри (в одном грузинском лари 100 тетри) и достигли исторического максимума, передает Rustavi 2.
Обновлено вчера в 13:44
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала идеальную фигуру в купальнике
Знаменитая украинская певица Вера Брежнева вновь продемонстрировала точеную фигуру в купальнике.
Обновлено в 10:27