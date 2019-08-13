Футбол
Нападающий Роналду рассказал, чем он отличается от МессиКрасная весна 08:42
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не выигрывал Лигу чемпионов с несколькими командами, заявил форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, 13 августа сообщает портал DAZN.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:38, Ашберн
Шоу-бизнес
Мать Бузовой вступилась за дочь после слов о блокадниках
Обновлено в 10:27
Экономика
США отложили введение новых пошлин на китайские товары до декабря
Власти США решили отложить до 15 декабря введение 10%-ных пошлин на отдельные виды импортируемых Китаем товаров, сообщается на сайте Торгового представительства США.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Власти опровергли эвакуацию жителей Неноксы
В администрации Северодвинска опровергли информацию об эвакуации жителей поселка Неноксы, неподалеку от которого находится центральный испытательный полигон ВМФ России, на котором произошел взрыв ракеты.
Обновлено в 10:32
Футбол
«ПСЖ» назвал «Барселоне» сумму за трансфер Неймара
Парижан интересует только бразильский футболист. Ранее "Барселона" предложила "ПСЖ" новый вариант сделки по Неймару.
Обновлено в 10:14
Шоу-бизнес
Уехавшая в США Лариса Долина примерила мини-шорты
Отечественная певица Лариса Долина примерила мини-шорты, не стесняясь демонстрировать обнаженные ноги.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Открытое горение на теплоходе «Святая Русь» ликвидировали
Открытое горение на трехпалубном теплоходе "Святая Русь" в Нижегородской области ликвидировано на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:42
Общество
Правила передачи прав на недвижимость изменились
13 августа в России вступил в силу новый закон, меняющий правила передачи прав на объекты недвижимости.
Обновлено в 06:02
Происшествия
В Екатеринбурге задержали устроившего смертельное ДТП водителя
В Екатеринбурге водителю «КИА», устроившему массовое дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева, в результате которого погибли два человека, предъявили обвинения.
Обновлено в 10:30
Политика
Калужский радиотехнический институт попал под американские санкции
Согласно информации, помещенной на сайте Федерального реестра США, калужский научно-исследовательский радиотехнический институт действует «вразрез с национальной безопасностью или интересами внешней политики» США.
Обновлено в 11:27
Космос
«Роскосмос» сообщил о прогрессе в создании ядерного «буксира»
Госкорпорация «Роскосмос» разработала конструкторскую документацию и провела испытания составных частей макета транспортно-энергетического модуля на основе ядерной электродвигательной установки мегаваттного класса (проект ТЭМ), сказано в отчете (*pdf) «Роскосмоса» за 2018 год.
Обновлено в 11:10
Армия и оружие
Российский Су-27 оттеснил натовский F-18 от самолета Шойгу
Российский Су-27 оттеснил истребитель НАТО F-18, который пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу, сообщил корреспондент ТАСС, который был на борту самолета.
Обновлено в 09:55
Политика
Режимный морской район вокруг Крыма хотят создать на Украине
Государственное учреждение "Госгидрография" планирует создать морской режимный район вокруг Крымского полуострова.
Обновлено в 11:29
Политика
Киев объявил российского дипломата персоной нон грата
Российского дипломата объявили персоной нон грата на Украине, сообщила Служба безопасности страны.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Янкаускаса снова задержали на выходе из спецприемника
Бывшего кандидата в депутаты Мосгордумы Константина Янкаускаса задержали на выходе из спецприемника, где он отбывал десять суток ареста за призыв участвовать в несанкционированной акции 5 августа.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала растяжку в нижнем белье
Артистка продемонстрировала подписчикам свою растяжку. При этом одета исполнительница была в комплект черного белья.
Обновлено в 06:27
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке
Обновлено в 02:21
Общество
Минтруд подготовил изменения закона по выплатам пособий на детей
Минтруд РФ подготовил проект изменений в законодательство, которые направлены на изменение параметров доходов семьи с 1,5 кратного до 2-кратного размера прожиточного минимума при назначении пособия на первого и второго ребенка, а также повышение срока выплаты этого пособия от 1,5 до 3 лет.
Обновлено в 03:39
Политика
Песков: Путин обращает внимание на протестные акции в Москве
Президент Российской Федерации Владимир Путин обращает внимание на протестные акции в Москве, заявил 13 августа пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:32
Политика
Самолет главы МИД Германии сломался перед вылетом в США
Глава МИД Германии Хайко Маас вылетел на заседание Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке на запасном самолете.
Обновлено вчера в 20:14
Общество
Мэр Киселевска пожаловался в полицию на заснявшую его туристку из США
Мэр города Киселевска в Кемеровской области Максим Шкарабейников написал заявление в полицию на жительницу США Алину Симоне, которая засняла его во время беседы с жителями.
Обновлено в 08:00
Кино
«Король Лев» назвали самым кассовым анимационным фильмом
Обновлено в 08:19
Космос
Обнаружены признаки космической катастрофы вблизи Земли
Обновлено в 02:44
Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Кино
Козловский завершил съемки фильма об аварии на Чернобыльской АЭС
Режиссер Данила Козловский завершил съемки своего фильма под рабочим названием «Когда падали аисты» о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).
Обновлено в 11:26
Политика
Адвоката Вышинского вызвали в Генпрокуратуру Украины
Адвокат руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил, что его вызвали в Генпрокуратуру для вручения нового подозрения.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП в ДНР
В Шахтерске (восток ДНР) украинские националисты подорвали несколько опор ЛЭП.
Обновлено в 07:00