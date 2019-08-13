Футбол

Нападающий Роналду рассказал, чем он отличается от МессиКрасная весна 08:42

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не выигрывал Лигу чемпионов с несколькими командами, заявил форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, 13 августа сообщает портал DAZN.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:38, Ашберн
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