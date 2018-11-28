Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл поделился планами команды, передает "Советский спорт". Форвард заявил, что игрок команды еще привыкают к новому главному тренеру Сантьяго Солари.

Футбол Футбол ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов Московский ЦСКА проиграл чешской "Виктории" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:2. Таким образом, красно-синие лишились шансов на выход в плей-офф турнира.

Футбол Футбол Феллайни: «Моуринью верит в меня, я пытаюсь отплатить ему на поле» Пытаюсь отплатить ему своими действиями на поле. Я всегда отдаюсь ради команды, независимо от того, выхожу в старте или со скамейки.

Футбол Футбол Кононов попросил журналистов закончить обсуждение темы Глушакова Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Олег Кононов попросил закончить обсуждение темы капитана команды Дениса Глушакова.

Футбол Футбол Ответный матч финала Кубка Либертадорес может пройти в Катаре Ответный матч финала Кубка Либертадорес запланирован на 8 или 9 декабря. Он состоится за пределами Аргентины.

Футбол Футбол Рашид Рахимов: «Ахмат» при минус-20 не выйдет играть с «Енисеем» Главный тренер грозненского футбольного клуба "Ахмат" Рашид Рахимов заявил, что не будет рисковать здоровьем футболистов и выводить их на поле в матче 16-го тура Российской премьер-лиги против "Енисея".

Футбол Футбол Ирландский футбольный клуб по ошибке сообщил о смерти игрока Любительский ирландский футбольный клуб "Баллибрэк" принес извинения за ложное сообщение о смерти одного из своих игроков, сообщает Би-би-си.

Футбол Футбол Софьян Ханни: «С Кононовым стал чувствовать себя свободнее» Форвард "Спартака" Софьян Ханни прокомментировал изменения в своей игре после прихода в команду нового главного тренера Олега Кононова.

Футбол Футбол Причиной отсутствия Иско в матче против «Ромы» стал конфликт с Солари Стало известно, почему полузащитник мадридского "Реала" Иско не был включен в заявку на матч против итальянской "Ромы" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол Клопп рассмешил журналистов, назвав голос переводчика эротичным После перевода одного из вопросов от французских журналистов, 51-летний тренер заявил, что у переводчика эротичный голос, а потом попросил повторить сказанное.

Футбол Футбол В Китае собрали портрет Роналду из кубиков Рубика Китайские поклонники форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду собрали портрет кумира из кубиков Рубика.

Футбол Футбол Олег Фоменко: «Классон хочет знать свое будущее, да и клубу спокойно» Виктор хотел знать свои перспективы, да и клубу спокойно. Матч «Краснодар» — «Акхисар» состоится 29 ноября и начнется в 20:55 (мск).

Футбол Футбол Фанаты АЕКа бросили коктейль Молотова в болельщиков «Аякса» Фанаты греческого АЕКа бросили во время домашнего матча Лиги чемпионов против "Аякса" в сектор с болельщиками голландской команды факел и бутылку с зажигательной смесью, что привело к взрыву и пожару на трибунах, а также вызвало столкновения гостей с греческой полицией.

Футбол Футбол УЕФА перенесет матч Лиги Европы из-за военного положения на Украине Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между полтавской "Ворсклой" и лондонским "Арсеналом" перенесен в Киев, сообщает "Советский спорт".