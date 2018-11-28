Футбол

Нападающий «Реала» поделился целями команды
Газета.Ru
01:20

Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл поделился планами команды, передает "Советский спорт". Форвард заявил, что игрок команды еще привыкают к новому главному тренеру Сантьяго Солари.
Газета.Ru01:20

Подробнее о событии

Бэйл: «У „Реала“ новый тренер, нам нужно больше времени для прогресса»

Евро-футбол.ру01:44

Бэйл: «У „Реала“ новый тренер и мы должны дать себе время»

Sport24.ru01:36

Нападающий «Реала» поделился целями команды

Газета.Ru01:20

Гарет Бэйл: «„Реал“ будет двигаться вперед»

Sportbox.RU00:36

Гарет Бэйл: «„Реал“ будет двигаться вперед»

Матч ТВ00:36

Гарет Бэйл: «Цель „Реала“ - продолжать расти»

Спорт-Экспрессвчера в 23:42

Бэйл: «Цель „Реала“ – продолжать расти. С Солари нам потребуется на это некоторое время»

Бомбардир.ру02:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 07:06, Ашберн
Футбол

ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Московский ЦСКА проиграл чешской "Виктории" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:2. Таким образом, красно-синие лишились шансов на выход в плей-офф турнира.
Обновлено в 06:14
Футбол

Феллайни: «Моуринью верит в меня, я пытаюсь отплатить ему на поле»

Пытаюсь отплатить ему своими действиями на поле. Я всегда отдаюсь ради команды, независимо от того, выхожу в старте или со скамейки.
Обновлено в 06:45
Футбол

Кононов попросил журналистов закончить обсуждение темы Глушакова

Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Олег Кононов попросил закончить обсуждение темы капитана команды Дениса Глушакова.
Обновлено в 06:44
Футбол

Ответный матч финала Кубка Либертадорес может пройти в Катаре

Ответный матч финала Кубка Либертадорес запланирован на 8 или 9 декабря. Он состоится за пределами Аргентины.
Обновлено в 05:36
Футбол

Рашид Рахимов: «Ахмат» при минус-20 не выйдет играть с «Енисеем»

Главный тренер грозненского футбольного клуба "Ахмат" Рашид Рахимов заявил, что не будет рисковать здоровьем футболистов и выводить их на поле в матче 16-го тура Российской премьер-лиги против "Енисея".
Обновлено в 06:52
Футбол

Ирландский футбольный клуб по ошибке сообщил о смерти игрока

Любительский ирландский футбольный клуб "Баллибрэк" принес извинения за ложное сообщение о смерти одного из своих игроков, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 06:30
Футбол

Софьян Ханни: «С Кононовым стал чувствовать себя свободнее»

Форвард "Спартака" Софьян Ханни прокомментировал изменения в своей игре после прихода в команду нового главного тренера Олега Кононова.
Обновлено в 06:45
Футбол

Причиной отсутствия Иско в матче против «Ромы» стал конфликт с Солари

Стало известно, почему полузащитник мадридского "Реала" Иско не был включен в заявку на матч против итальянской "Ромы" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:59
Футбол

Клопп рассмешил журналистов, назвав голос переводчика эротичным

После перевода одного из вопросов от французских журналистов, 51-летний тренер заявил, что у переводчика эротичный голос, а потом попросил повторить сказанное.
Обновлено в 06:14
Футбол

В Китае собрали портрет Роналду из кубиков Рубика

Китайские поклонники форварда «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду собрали портрет кумира из кубиков Рубика.
Обновлено в 06:57
Футбол

Олег Фоменко: «Классон хочет знать свое будущее, да и клубу спокойно»

Виктор хотел знать свои перспективы, да и клубу спокойно. Матч «Краснодар» — «Акхисар» состоится 29 ноября и начнется в 20:55 (мск).
Обновлено в 05:51
Футбол

Фанаты АЕКа бросили коктейль Молотова в болельщиков «Аякса»

Фанаты греческого АЕКа бросили во время домашнего матча Лиги чемпионов против "Аякса" в сектор с болельщиками голландской команды факел и бутылку с зажигательной смесью, что привело к взрыву и пожару на трибунах, а также вызвало столкновения гостей с греческой полицией.
Обновлено в 06:48
Футбол

УЕФА перенесет матч Лиги Европы из-за военного положения на Украине

Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между полтавской "Ворсклой" и лондонским "Арсеналом" перенесен в Киев, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:48
Футбол

Зобнин стал лауреатом премии «Джентльмен года»

Обновлено в 05:28
Футбол

Аллегри: «Валенсия» доказала, что имеет лучшую защиту в Примере

«Валенсия» хорошо показала себя, команда доказала, что обладает одной из лучших защит в Примере.
Обновлено в 03:09
ещё по теме
Гарет Бэйл
Британский футболист
Валлийский футболист, игрок испанского клуба «Реал Мадрид» и национальной сборной Уэльса. Выступает на позиции крайнего нападающего. Отличается высокой скоростью и хорошо поставленным ударом. Является лучшим бомбардиром в истории сборной Уэльса.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное