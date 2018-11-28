Футбол

Нападающий «Реала» поделился целями команды
Газета.Ru
01:20

Рома — Реал
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Олимпико»
21′
Лука Модрич
Стефан Эль-Шаарави
Джастин Клюйверт
22′
Николо Дзаньоло
42′
47′
Гарет Бэйл
59′
Лукас Васкес Иглесиас
Стивен Нзонзи
Анте Чорич
64′
Николо Дзаньоло
Рик Карсдорп
69′
77′
Карим Бензема
Мариано Диас
80′
Лука Модрич
Федерико Вальверде
84′
Гарет Бэйл
Марко Асенсио
90′+3′
Рафаэль Варан
Нападающий мадридского "Реала" Гарет Бэйл поделился планами команды, передает "Советский спорт". Форвард заявил, что игрок команды еще привыкают к новому главному тренеру Сантьяго Солари.
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