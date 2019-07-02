Футбол

Нападающий «Реала» перешел в «Бенфику»РИА Новости вчера в 16:57

Нападающий Рауль де Томас перешел из испанского "Реала" в португальскую "Бенфику", сообщается на сайте мадридского футбольного клуба. По данным transfermarkt.com, "Бенфика" заплатила за 24-летнего испанца 20 миллионов евро.
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