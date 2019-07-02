Футбол
Нападающий «Реала» перешел в «Бенфику»РИА Новости вчера в 16:57
Нападающий Рауль де Томас перешел из испанского "Реала" в португальскую "Бенфику", сообщается на сайте мадридского футбольного клуба. По данным transfermarkt.com, "Бенфика" заплатила за 24-летнего испанца 20 миллионов евро.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 05:53, Вашингтон
Общество
Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий
Какие профессии останутся запрещенными для женщин В новом документе Минтруд определил 21 блок производств и работ, на которых будет ограничен труд женщин.
Обновлено в 00:00
Политика
Шойгу назвал причину аварии на глубоководном аппарате ВМФ
Обновлено в 03:02
Футбол
«Верона» согласовала условия с защитником «Спартака» Боккетти
Журналист Джанлука Ди Марцио сообщил на своем сайте, что итальянский клуб "Верона" согласовал с 32-летним защитником московского "Спартака" Сальваторе Боккетти условия.
Обновлено в 05:44
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
В Киеве проходит митинг против отмены закона о люстрации
Митинг против отмены закона "Об очищении власти", который предполагает люстрацию чиновников, проходит возле здания Конституционного суда Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:40
Технологии
Акимов одобрил концепцию перехода на электронные паспорта
У россиян могут появиться две версии паспорта: на пластиковой карте с чипом и в бесплатном защищённом мобильном приложении (в нём будут содержаться копия паспортных данных, доступ к цифровому профилю и электронной подписи человека).
Обновлено в 02:59
Футбол
Болельщики «Ростова» поставили ультиматум ФК «Чайка»
Объединение болельщиков «Ростсельмаша» (бывшее название ФК «Ростов». - прим. ред) выразило свое несогласие с тем, что руководство ФК «Чайка» в своей абонементной программе назвала часть секторов «Наш дом».
Обновлено в 03:24
Политика
Путин посетит Италию и встретится с папой Римским
Кроме Италии, Путин совершит визит и в соседнее государство - Ватикан, где встретится с папой Римским Франциском.
Обновлено в 02:40
Политика
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита газа из России
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года.
Обновлено в 04:33
Происшествия
В Донбассе горит заминированный лес
Обновлено в 02:17
Общество
Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН
Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
В Москве в результате падения дерева на детскую площадку погиб ребенок
Ребенок погиб после падения дерева на детскую площадку в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Очевидцы рассказали об аварии в Баренцевом море
Обновлено вчера в 05:59
Единоборства
Иван Штырков проведет бой в Японии
Российский боец Иван Штырков, ранее расторгший контракт с UFC, проведет поединок 28 июля в Сайтаме (Япония).
Обновлено в 01:24
Финансы
Капитализация «Газпрома» впервые с 2008 года превысила 6 трлн рублей
Напомним, что 11 июня «Газпром» обогнал по капитализации Сбербанк, тогда этот показатель составил 5,5 против 5,1 трлн руб.
Обновлено в 04:11
Гаджеты
ОС Windows 10 научили показывать уведомления с Android-смартфонов
Ранее новые возможности Your Phone были доступны только участникам программы тестирования бета-версий Windows 10, а теперь новые функции доступны для всех пользователей компьютеров под управлением Windows 10 April 2018 Update и новее.
Обновлено в 05:43
Общество
Роскомнадзор отшутился в ответ на обвинения в сбоях Facebook
Роскомнадзор высказался о сбоях в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, которые наблюдались в среду, 3 июля.
Обновлено в 05:10
Наука
Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах
Ранее испанские ученые из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе выяснили, что употребление молока и молочных продуктов помогает предотвратить появление различных хронических заболеваний, в том числе рака и диабета.
Обновлено в 05:34
Происшествия
В Кемерове обрушилась часть стены жилого дома, на место выехал мэр
В городе Кемерово сегодня днём, 4 июля, на первом этаже двухэтажного дома по улице Рукавишникова обрушилась часть стены, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 05:29
Кино
Том Холланд хочет видеть больше разнообразия в фильмах Marvel
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия
Под Саратовом при очистке канализации погибли три коммунальщика
Как сообщила пресс-служба губернатора области, три сотрудника МУП "Петровское ЖКХ" погибли при выполнении технических работ на объекте городских коммуникаций.
Обновлено в 05:16
Общество
ВШЭ раскритиковала борьбу с мусором путем его сжигания
Специалисты Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что мусоросжигание нельзя рассматривать как решение проблемы с мусором в России, несмотря на противоположное мнение властей страны.
Обновлено в 01:19
Здоровье
Население России катастрофически уменьшается
Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова сделала заявление о том, что Россия катастрофически теряет население, естественная убыль которого за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Обновлено 02 июля в 14:12
Гаджеты
Второй за месяц. Ещё один ноутбук MacBook Pro загорелся без видимой причины
Пару недель назад Apple объявила отзывную кампанию, под которую попали 15-дюймовые версии MacBook Pro, выпущенные в период с 2015 по 2017 год.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Владельца Корчмы «Тарас Бульба» приговорили к тюрьме
В 2017 году Белойвану было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму свыше 650 млн рублей.
Обновлено в 04:31
Политика
Скворцова попросила закупить для Минздрава Falcon вместо SSJ100
Французский самолет Falcon 7X предпочтительнее, чем российский SSJ100, указала министр здравоохранения Верониа Скворцова, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 05:09
Происшествия
В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора
Полиция проводит проверку по обращению кондуктора троллейбуса, которую, по ее словам, ударил в лицо пассажир, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 04:07
Экономика
Маркетплейс «Беру» начал продавать товары в кредит
Маркетплейс «Беру», который совместно развивают «Яндекс.Маркет» и Сбербанк, начал продажу товаров в кредит для клиентов кредитной организации, у которых подключен «Сбербанк Онлайн».
Обновлено в 02:01