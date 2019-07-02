Нападающий Рауль де Томас перешел из испанского "Реала" в португальскую "Бенфику", сообщается на сайте мадридского футбольного клуба. По данным transfermarkt.com, "Бенфика" заплатила за 24-летнего испанца 20 миллионов евро.

Общество Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий Какие профессии останутся запрещенными для женщин В новом документе Минтруд определил 21 блок производств и работ, на которых будет ограничен труд женщин.

Футбол «Верона» согласовала условия с защитником «Спартака» Боккетти Журналист Джанлука Ди Марцио сообщил на своем сайте, что итальянский клуб "Верона" согласовал с 32-летним защитником московского "Спартака" Сальваторе Боккетти условия.

Кино Русалочку сыграет темнокожая актриса Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.

Политика В Киеве проходит митинг против отмены закона о люстрации Митинг против отмены закона "Об очищении власти", который предполагает люстрацию чиновников, проходит возле здания Конституционного суда Украины, передает корреспондент РИА Новости.

Технологии Акимов одобрил концепцию перехода на электронные паспорта У россиян могут появиться две версии паспорта: на пластиковой карте с чипом и в бесплатном защищённом мобильном приложении (в нём будут содержаться копия паспортных данных, доступ к цифровому профилю и электронной подписи человека).

Футбол Болельщики «Ростова» поставили ультиматум ФК «Чайка» Объединение болельщиков «Ростсельмаша» (бывшее название ФК «Ростов». - прим. ред) выразило свое несогласие с тем, что руководство ФК «Чайка» в своей абонементной программе назвала часть секторов «Наш дом».

Политика Путин посетит Италию и встретится с папой Римским Кроме Италии, Путин совершит визит и в соседнее государство - Ватикан, где встретится с папой Римским Франциском.

Политика «Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита газа из России «Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года.

Общество Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.

Происшествия В Москве в результате падения дерева на детскую площадку погиб ребенок Ребенок погиб после падения дерева на детскую площадку в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Единоборства Иван Штырков проведет бой в Японии Российский боец Иван Штырков, ранее расторгший контракт с UFC, проведет поединок 28 июля в Сайтаме (Япония).

Финансы Капитализация «Газпрома» впервые с 2008 года превысила 6 трлн рублей Напомним, что 11 июня «Газпром» обогнал по капитализации Сбербанк, тогда этот показатель составил 5,5 против 5,1 трлн руб.

Гаджеты ОС Windows 10 научили показывать уведомления с Android-смартфонов Ранее новые возможности Your Phone были доступны только участникам программы тестирования бета-версий Windows 10, а теперь новые функции доступны для всех пользователей компьютеров под управлением Windows 10 April 2018 Update и новее.

Общество Роскомнадзор отшутился в ответ на обвинения в сбоях Facebook Роскомнадзор высказался о сбоях в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, которые наблюдались в среду, 3 июля.

Наука Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах Ранее испанские ученые из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе выяснили, что употребление молока и молочных продуктов помогает предотвратить появление различных хронических заболеваний, в том числе рака и диабета.

Происшествия В Кемерове обрушилась часть стены жилого дома, на место выехал мэр В городе Кемерово сегодня днём, 4 июля, на первом этаже двухэтажного дома по улице Рукавишникова обрушилась часть стены, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия Под Саратовом при очистке канализации погибли три коммунальщика Как сообщила пресс-служба губернатора области, три сотрудника МУП "Петровское ЖКХ" погибли при выполнении технических работ на объекте городских коммуникаций.

Общество ВШЭ раскритиковала борьбу с мусором путем его сжигания Специалисты Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что мусоросжигание нельзя рассматривать как решение проблемы с мусором в России, несмотря на противоположное мнение властей страны.

Здоровье Население России катастрофически уменьшается Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова сделала заявление о том, что Россия катастрофически теряет население, естественная убыль которого за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.

Гаджеты Второй за месяц. Ещё один ноутбук MacBook Pro загорелся без видимой причины Пару недель назад Apple объявила отзывную кампанию, под которую попали 15-дюймовые версии MacBook Pro, выпущенные в период с 2015 по 2017 год.

Происшествия Владельца Корчмы «Тарас Бульба» приговорили к тюрьме В 2017 году Белойвану было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму свыше 650 млн рублей.

Политика Скворцова попросила закупить для Минздрава Falcon вместо SSJ100 Французский самолет Falcon 7X предпочтительнее, чем российский SSJ100, указала министр здравоохранения Верониа Скворцова, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора Полиция проводит проверку по обращению кондуктора троллейбуса, которую, по ее словам, ударил в лицо пассажир, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.