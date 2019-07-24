Футбол

Колумбийский форвард Переа прибыл в расположение «Крыльев Советов»Спорт-Экспресс 06:40

Колумбийский форвард Хуан Переа прибыл в расположение "Крыльев Советов". В ближайшее время он пройдет медосмотр, после чего с ним будет заключен контракт. pic.twitter.com/Ph5s2kduUG — ПФК Крылья Советов (@fckssamara) July 24, 2019 В прошлом сезоне форвард выступал за молодежную команду "Порту".
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Депутаты Госдумы в окончательном, третьем чтении приняли законопроект, который разрешает использовать во время охоты луки со стрелами.
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