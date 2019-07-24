Колумбийский футболист Хуан Переа, предыдущим клубом которого был португальский "Порту", прибыл в расположение "Крыльев Советов" для подписания контракта, сообщается на странице самарской команды в Twitter.

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Переа прибыл в расположение «Крыльев Советов» для подписания контракта

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