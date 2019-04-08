Нападающий ПСЖ отметился невероятным промахом в матче со «Страсбургом»REGNUM 07:59

Нападающий ПСЖ Эрик Шупо-Мотинг отметился невероятным промахом в матче 31-го тура чемпионата Франции против «Страсбурга». На 28-й минуте матча Шупо-Мотинг фактически вынес мяч с линии чужих ворот. Мяч уже летел в сетку, но нападающий решил остановить его нерабочей левой ногой.

Нападающий ПСЖ отметился невероятным промахом в матче со «Страсбургом»

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