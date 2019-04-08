Футбол

Нападающий ПСЖ отметился невероятным промахом в матче со «Страсбургом»REGNUM 07:59

Нападающий ПСЖ Эрик Шупо-Мотинг отметился невероятным промахом в матче 31-го тура чемпионата Франции против «Страсбурга». На 28-й минуте матча Шупо-Мотинг фактически вынес мяч с линии чужих ворот. Мяч уже летел в сетку, но нападающий решил остановить его нерабочей левой ногой.
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Реакция Мбаппе на антигол года в матче «ПСЖ». Видео

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Нападающий «ПСЖ» сжалился над соперником и выбил мяч с ленточки ворот «Страсбура»

Eurosport.ruвчера в 16:13
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Авто

АвтоВАЗ: покупатели стали выбирать Lada из-за дизайна

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За декоммунизацией на Украине готовится деколонизация.
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Сербская актриса Надя Регин умерла на 88-м году жизни. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте франшизы о Джеймсе Бонде.
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Спорт

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Во время соревнований Национальной ассоциации студенческого спорта гимнастка из Америки Саманта Керио неудачно исполнила прыжок.
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Игорь Морозов посмотрел фильм на специальном показе и заявил, что лента «вызывает неоднозначную реакцию и искажает исторические события».
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Происшествия

Пострадавшим при пожаре в «Зимней вишне» выплатят по 400 тыс. рублей

Обновлено в 09:37
Происшествия

Суд изъял имущество на 10 млрд рублей у экс-главы Серпуховского района

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В Кремле прокомментировали готовность Зеленского к диалогу с Путиным

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Президент России Владимир Путин, открывая заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня, заявил о необходимости запуска газопровода "Турецкий поток" в текущем году.
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Армия и оружие

Первая репетиция парада в честь Дня Победы прошла в Алабине

Первая совместная репетиция авиации, колонн военной техники и пеших расчётов, которые будут задействованы в московском параде в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, прошла в подмосковном Алабине.
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Происшествия

Работница Пенсионного фонда начисляла отцу пенсию в 150 тысяч рублей

Руководительница одного из отделений Пенсионного фонда Воронежской области благодаря мошенничеству около двух лет выплачивала своему отцу пенсию в размере 150 тысяч рублей.
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Политика

США внесут КСИР в список террористических организаций

Американский лидер Дональд Трамп официально объявил, что США внесут Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список иностранных террористических организаций.
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Ягланд считает возможный выход России из СЕ потрясением для Европы

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Обновлено вчера в 20:33
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Адвокат сообщил о возмещении экс-полпредом Ишаевым ущерба «Роснефти»

ТАСС уточняет, что 5 апреля дочь Ишаева перевела на счет ПАО "Роснефть" 5 млн 744 тыс. руб. О задержании экс-губернатора Хабаровского края и бывшего полпреда президента в ДФО Виктора Ишаева стало известно 28 марта.
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Прокуратура объяснила отмены концертов рэперов в конце 2018 года

Концерты рэперов и музыкальных групп в конце 2018 года отменялись по решению их организаторов, к такому выводу пришли региональные прокуратуры, сообщает ТАСС со ссылкой на копии их ответов на запросы депутата Госдумы Анатолия Выборного и главы Молодежного парламента при нижней палате.
Обновлено в 05:37
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В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
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В Краснодаре под Северным мостом выбросили гору новой обуви

Обновлено в 00:42
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