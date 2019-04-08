Футбол
Нападающий ПСЖ отметился невероятным промахом в матче со «Страсбургом»REGNUM 07:59
Нападающий ПСЖ Эрик Шупо-Мотинг отметился невероятным промахом в матче 31-го тура чемпионата Франции против «Страсбурга». На 28-й минуте матча Шупо-Мотинг фактически вынес мяч с линии чужих ворот. Мяч уже летел в сетку, но нападающий решил остановить его нерабочей левой ногой.
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Досада. Вот как можно назвать этот вечер. Мы пытались сделать все, что могли. Эрик, я мазал гораздо больше тебя в этом сезоне. Мы остаемся единой командой и будем поддерживать тебя до конца.
— Килиан Мбаппе, французский футболистSports.ru 10:50
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