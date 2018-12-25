Футбол

Нападающий ПСЖ Мбаппе признан лучшим футболистом Франции
RT на русском
09:21

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе признан лучшим футболистом Франции 2018 года по версии журнала France Football. Минувшим летом 20-летний форвард стал чемпионом мира в составе сборной Франции. Также он стал чемпионом французской Лиги 1 вместе с ПСЖ.
RT на русском09:21

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Мбаппе – лучший французский игрок года

Sports.ru08:34

Мбаппе признан лучшим игроком Франции 2018 года

Газета.Ru09:01

Мбаппе признан лучшим футболистом Франции в 2018 году по версии France Football

Спорт-Экспресс08:49

Мбаппе признан лучшим французским игроком года

Матч ТВ08:46

Мбаппе признан лучшим футболистом года во Франции по версии France Football

Чемпионат08:43

Мбаппе опередил Гризманна, Погба и Варана и стал лучшим французским футболистом 2018 года

Eurosport.ru09:51

Мбаппе признан лучшим игроком года во Франции по версии France Football

Sport24.ru08:29
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