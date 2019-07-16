Футбол

Инсинье обвинил Сарри в предательстве из-за работы в «Ювентусе»Sport.ru вчера в 17:29

Форвард итальянского "Наполи" Лоренцо Инсинье жёстко и без всяких компромиссов оценил решение бывшего наставника неаполитанской команды Маурицио Сарри вернуться на родину в качестве нового главного тренера туринского "Ювентуса". По словам нападающего, Сарри совершил предательство.
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Инсинье считает, что Сарри предал «Наполи»

Спорт-Экспрессвчера в 20:15

Инсинье обвинил Сарри в предательстве из-за работы в «Ювентусе»

Sport.ruвчера в 17:29

Инсинье обвинил Сарри в предательстве из-за работы в «Ювентусе»

Sport24.ruвчера в 16:35

Инсинье – о переходе Сарри в «Ювентус»: Для нас, неаполитанцев, это предательство

Советский спортвчера в 19:00

Сарри обвинили в предательстве

Газета.Ruвчера в 18:15

Инсинье назвал предательством переход Сарри в «Ювентус»

Чемпионатвчера в 20:00

Нападающий «Наполи» обвинил Сарри в предательстве

Матч ТВвчера в 16:58
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 07:35, Вашингтон
Футбол

Дюков: рассчитываем, что VAR будет использоваться в РПЛ со 2-го тура

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал, когда в Премьер-Лиге планируют начать использовать систему видеоповторов (VAR).
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Авто

Volkswagen представил новую механическую трансмиссию

Обновленный Volkswagen Passat станет первым автомобилем, использующим новую коробку передач.
Обновлено в 02:35
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«Нафтогаз» заявил о готовности увеличить транзит российского газа

Украинская компания «Нафтогаз» заявила о готовности обеспечить дополнительный транзит российского газа в связи с ремонтными работами газопровода «Северный поток».
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Армия и оружие

Stratfor назвала слабые стороны C-400

Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Происшествия

Фура команды Киркорова вылетела с трассы в Ростовской области

Фура, перевозившая концертное оборудование певца Филиппа Киркорова, попала в ДТП в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.
Обновлено в 06:29
ЖКХ

В России могут ввести новую схему оплаты за вывоз мусора

В правительстве обсуждают введение нового способа расчета стоимости вывоза мусора: по количеству баков, установленных на контейнерной площадке.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»

Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Госдума приняла закон о наказании за непропуск скорой помощи

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов, устанавливающих административную и уголовную ответственность за помехи доступу врачей к больному, в том числе за непропуск машин скорой помощи.
Обновлено в 06:11
Политика

Минюст Австрии одобрил экстрадицию Фирташа в США

В июне 2019-го Верховный суд Австрии одобрил выдачу господина Фирташа, итоговое решение должен был принять Минюст.
Обновлено в 06:31
Авто

В Японии официально представили обновленный Nissan Skyline

Компания Nissan представила обновленный седан Nissan Skyline для рынка Японии.
Обновлено в 04:42
Политика

Минниханов поднялся в рейтинге политической устойчивости губернаторов

Президент Татарстана Рустам Минниханов занял вторую строчку в Приволжском федеральном округе (ПФО) в рейтинге политической устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено в 03:25
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Москвичи массово отравились едой из вендинговых автоматов

Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
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Общество

Роскомнадзор обязал Instagram удалить оскорбляющее флаг изображение

По запросу Генпрокуратуры России Роскомнадзор внёс в реестр запрещённой информации страницу с изображением, оскорбляющим государственный флаг России, размещённую в социальной сети Instagram.
Обновлено в 05:16
Экономика

Уникальный алмаз найден в Архангельской области

Обновлено в 07:03
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Суд обязал футболиста Глушакова отдавать треть доходов на алименты

Только что апелляционная инстанция Мосгорсуда решила, что Денис таки будет платить 1/3 всего своего дохода на содержание детей и 100 тыс. руб. [в месяц] на содержание Дарьи.
Обновлено в 06:00
Общество

Москвичей ждет резкое ухудшение погоды

Жителей столицы ожидает резкое ухудшение погоды. С 16 по 18 июля действует "желтый" уровень погодной опасности.
Обновлено в 06:54
Авто

Представлен Maxus D60 — первый кроссовер марки

Maxus D60 предложен в вариантах с двумя или тремя рядами сидений, причем у трехрядных версий может быть как трехместный диван среднего ряда, так и два раздельных кресла (в этом случае кроссовер становится шестиместным).
Обновлено вчера в 10:47
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В CNN назвали Ассанжа руководителем «вмешательства» в выборы США

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж якобы превратил посольство Эквадора в Лондоне в штаб для вмешательства в выборы президента США в 2016 году, утверждает телеканал CNN со ссылкой на отчеты испанской частной охранной компании Undercover Global, которая следила за Ассанжем.
Обновлено в 00:43
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Канал незаконной миграции пресекли в Москве

Сотрудники Следственного комитета России (СКР) совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) пресекли канал незаконной миграции, действовавший на территории Москвы.
Обновлено в 06:40
Политика

Зеленский хочет провести Олимпиаду на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский поручил подготовить план для проведения Олимпийских игр в стране, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:23
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Госдума ввела штрафы за фальшивый техосмотр

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственные законопроекты о наказании за выдачу фальшивых диагностических карт техосмотра автомобиля без его реального прохождения.
Обновлено в 06:49
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Передано в суд дело уральца, сбившего на тротуаре двухлетнего ребенка

Обновлено в 07:30
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Семь человек найдены мертвыми на пляже в России

Обновлено в 03:48
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Составлен рейтинг самых популярных марок в регионах РФ

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В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
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Пол Щехура стал игроком «Торпедо»

Нападающий Пол Щехура будет играть за «Торпедо», информирует официальный «твиттер» Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 05:37
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В администрации Зеленского анонсировали обмен пленными с Россией

В ближайшее время Украина и Россия обменяют «определенное количество» удерживаемых пленных.
Обновлено в 07:06
Футбол

В суде Месси посоветовали извиниться за слова о коррупции

Член спортивного арбитражного суда Аргентины Густаво Абреу посоветовал футболисту Лионелю Месси извиниться за слова о коррупции в южноамериканской федерации футбола (КОНМЕБОЛ).
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Twitter представил новый дизайн

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Лоренцо Инсинье
Итальянский футболист
Итальянский футболист, нападающий сборной Италии, капитан клуба «Наполи» . Участник чемпионата мира 2014 и чемпионата Европы 2016 годов.
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Маурицио Сарри
Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий итальянский футбольный клуб «Ювентус».
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