Нападающий «Мордовии» перешел в «Зенит-2»Матч ТВ 01:37

Нападающий «Мордовии» Михаил Маркин на правах аренды продолжит карьеру в «Зените-2». Об этом сообщил корреспонденту «Матч ТВ» Сергею Ильеву директор клуба из Саранска Николай Левин.

Спорт день за днем

Политика ЕСПЧ ответил отказом на запрос Киева по инциденту в Керченском проливе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал Украине в просьбе наложить новые обеспечительные меры по инциденту в Керченском проливе, когда за нарушение российской границы были задержаны три украинских судна.

Происшествия МВД заподозрило молдавского политика в выводе из России 37 млрд рублей Лидер проевропейской демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, имеющий российское гражданство, подозревается в причастности к организации незаконного вывода из России более чем 37 млрд руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Происшествия В Самаре женщина привезла гроб с телом супруга к зданию правительства Самарские власти обратились в правоохранительные органы в связи с инцидентом, в ходе которого женщина, не сумевшая похоронить бывшего гражданского мужа, привезла гроб с телом к зданию регионального правительства.

Спорт Юрий Бородавко: «Наша основная надежда была на Устюгова» Естественно, наша основная надежда была на Сергея Устюгова. То, что произошло в полуфинале, на мой взгляд, ни в какие ворота не лезет.

Политика Гуаидо подписал первый «президентский» указ Провозгласивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо опубликовал первый указ. Текст документа размещен в Twitter.

Общество Минпромторг и ФАС не увидели нарушений в продаже девяти яиц в упаковке Министерство промышленности и торговли России не увидело нарушений в фасовке куриных яиц по девять штук в упаковке.

Происшествия Устроившего самосуд над пятиклассником мужчину задержали в Приморье Следственные органы задержали мужчину, устроившего самосуд над пятиклассником вместе с другими родителями в Приморском крае.

Транспорт Первый поезд по мосту придет в Крым предварительно 8 декабря "Предварительно, первый поезд пройдет в Крым по Крымскому мосту 8 декабря", — сообщили в пресс-службе, не уточнив маршрут движения поезда.

Политика Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в 2019 году Пребывающие в запасе россияне на два месяца будут призваны на военные сборы. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

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Политика Телерейтинг президентского послания в Москве снизился Телерейтинг президентского послания в Москве снизился Послание Федеральному собранию, оглашенное Владимиром Путиным 20 февраля, стало самым непопулярным за последние годы: по предварительным данным Mediascope, на пяти каналах его смотрели 5,9% москвичей.

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Экономика Медведев поручил расширить практику налогового мониторинга Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил расширить практику налогового мониторинга, распространив его в том числе на компании с госучастием.

Культура Порошенко назвал Малевича «украинским» художником Петр Порошенко причислил советского художника Казимира Малевича к представителям украинского авангарда.

Общество Шаманы сожгли пять верблюдов для укрепления России Бурятские шаманы провели ритуальное сожжение пяти верблюдов в Ангарске (Иркутская область). Видео с жертвоприношением появилось в YouTube.

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Общество Россияне стали больше экономить на одежде и развлечениях Более дешевые марки стали выбирать 55% опрошенных. Еще 40% россиян стали экономить на еде вне дома, а 38% — на обновлении техники.

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Происшествия В Ижевске управляющий кладбищем задержан за взятки Управляющий кладбищем задержан в Ижевске, его уличили в получении взяток за выделение мест под захоронение, сообщает Следственный комитет в пятницу.

Политика В ОБСЕ заявили о пристальном внимании к ситуации с УПЦ на Украине Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пристально следит за ситуацией с Украинской православной церковью (УПЦ) в стране, заявил РИА Новости генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

Транспорт Водителям ограничат скорость, а водителям большегрузов – еще и время Самое «либеральное» право могут отобрать у водителей — право превышать разрешенную скорость менее чем на 20 км/ч.

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