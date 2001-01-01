Футбол
Нападающий «Мордовии» перешел в «Зенит-2»Матч ТВ 01:37
Нападающий «Мордовии» Михаил Маркин на правах аренды продолжит карьеру в «Зените-2». Об этом сообщил корреспонденту «Матч ТВ» Сергею Ильеву директор клуба из Саранска Николай Левин.
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Политика
ЕСПЧ ответил отказом на запрос Киева по инциденту в Керченском проливе
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал Украине в просьбе наложить новые обеспечительные меры по инциденту в Керченском проливе, когда за нарушение российской границы были задержаны три украинских судна.
Обновлено в 02:45
Происшествия
МВД заподозрило молдавского политика в выводе из России 37 млрд рублей
Лидер проевропейской демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, имеющий российское гражданство, подозревается в причастности к организации незаконного вывода из России более чем 37 млрд руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 00:19
Происшествия
В Самаре женщина привезла гроб с телом супруга к зданию правительства
Самарские власти обратились в правоохранительные органы в связи с инцидентом, в ходе которого женщина, не сумевшая похоронить бывшего гражданского мужа, привезла гроб с телом к зданию регионального правительства.
Обновлено вчера в 16:12
Спорт
Юрий Бородавко: «Наша основная надежда была на Устюгова»
Естественно, наша основная надежда была на Сергея Устюгова. То, что произошло в полуфинале, на мой взгляд, ни в какие ворота не лезет.
Обновлено вчера в 10:35
Политика
Гуаидо подписал первый «президентский» указ
Провозгласивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо опубликовал первый указ. Текст документа размещен в Twitter.
Обновлено вчера в 20:12
Общество
Минпромторг и ФАС не увидели нарушений в продаже девяти яиц в упаковке
Министерство промышленности и торговли России не увидело нарушений в фасовке куриных яиц по девять штук в упаковке.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Устроившего самосуд над пятиклассником мужчину задержали в Приморье
Следственные органы задержали мужчину, устроившего самосуд над пятиклассником вместе с другими родителями в Приморском крае.
Обновлено в 03:04
Транспорт
Первый поезд по мосту придет в Крым предварительно 8 декабря
"Предварительно, первый поезд пройдет в Крым по Крымскому мосту 8 декабря", — сообщили в пресс-службе, не уточнив маршрут движения поезда.
Обновлено в 01:23
Политика
Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в 2019 году
Пребывающие в запасе россияне на два месяца будут призваны на военные сборы. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Обновлено вчера в 17:59
Хоккей
Россиянин Кучеров первым в сезоне набрал 100 очков в НХЛ
Кучеров отличился заброшенной шайбой во втором периоде матча против «Баффало Сэйбрз», в котором «Тампа» победила по буллитам (2:1). Для россиянина эта шайба стала 30-й в сезоне, также на его счету 70 результативных передач.
Обновлено в 01:54
Политика
Телерейтинг президентского послания в Москве снизился
Телерейтинг президентского послания в Москве снизился Послание Федеральному собранию, оглашенное Владимиром Путиным 20 февраля, стало самым непопулярным за последние годы: по предварительным данным Mediascope, на пяти каналах его смотрели 5,9% москвичей.
Обновлено вчера в 17:43
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору коньяка
По данным Роскачества, минимальная стоимость напитка в магазине составляет 371 рубль за пол-литровую бутылку.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
Рассекречены документы Казанского высшего танкового командного училища
Обновлено в 03:03
Экономика
Медведев поручил расширить практику налогового мониторинга
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил расширить практику налогового мониторинга, распространив его в том числе на компании с госучастием.
Обновлено в 01:42
Культура
Порошенко назвал Малевича «украинским» художником
Петр Порошенко причислил советского художника Казимира Малевича к представителям украинского авангарда.
Обновлено вчера в 19:53
Общество
Шаманы сожгли пять верблюдов для укрепления России
Бурятские шаманы провели ритуальное сожжение пяти верблюдов в Ангарске (Иркутская область). Видео с жертвоприношением появилось в YouTube.
Обновлено вчера в 08:45
Футбол
Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА
Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА после ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.
Обновлено вчера в 18:00
Экономика
Росфинмониторинг оценил объем теневой экономики в России
Росфинмониторинг оценил объем теневой экономики России по итогам 2018 года в 20 процентов ВВП.
Обновлено в 01:58
Армия и оружие
США разрабатывают новую стратегию ведения войны против России и Китая
Стратегию «троянского коня» против РФ и КНР, суть которой заключается в «скрытом вторжении» вглубь территории противника, разрабатывают в США.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Женщина насмерть отравилась грибами в мишленовском ресторане
Обновлено вчера в 07:30
Общество
Россияне стали больше экономить на одежде и развлечениях
Более дешевые марки стали выбирать 55% опрошенных. Еще 40% россиян стали экономить на еде вне дома, а 38% — на обновлении техники.
Обновлено в 02:12
Спорт
Евгения Медведева выиграла короткую программу в финале Кубка России
Обновлено вчера в 15:16
Футбол
Дюков приехал на конференцию РФС
Единственный кандидат на пост президента РФС Александр Дюков приехал на конференцию pic.twitter.com/OFM5jq5R9s – СЭ Футбол РПЛ (@football_se) 22 февраля 2019 г. Выборы президента РФС.
Обновлено в 02:47
Происшествия
В Ижевске управляющий кладбищем задержан за взятки
Управляющий кладбищем задержан в Ижевске, его уличили в получении взяток за выделение мест под захоронение, сообщает Следственный комитет в пятницу.
Обновлено в 02:02
Политика
В ОБСЕ заявили о пристальном внимании к ситуации с УПЦ на Украине
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) пристально следит за ситуацией с Украинской православной церковью (УПЦ) в стране, заявил РИА Новости генсек ОБСЕ Томас Гремингер.
Обновлено в 02:31
Транспорт
Водителям ограничат скорость, а водителям большегрузов – еще и время
Самое «либеральное» право могут отобрать у водителей — право превышать разрешенную скорость менее чем на 20 км/ч.
Обновлено вчера в 08:20
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 9 копеек — до 65,86 рубля. Курс евро вырос на 15 копеек и составил 74,72 рубля.
Обновлено 20 февраля в 02:01
Политика
Путин поручил подготовить меры поддержки популярной молодежной музыки
Президент России Владимир Путин поручил разработать меры поддержки современной популярной музыки, востребованной у молодежной аудитории.
Обновлено в 02:49