Футбол

Нападающий «Манчестер Юнайтед» перекачался и разучился забивать
Lenta.ru
02:04

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку заявил, что растерял форму из-за слишком большой мышечной массы, которую набрал во время чемпионата мира. Слова спортсмена приводит The Guardian.
Lenta.ru02:04

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Форвард «Манчестер Юнайтед» объяснил затяжную «сухую» серию

Газета.Ru04:08

Ромелу Лукаку: После чемпионата мира чувствовал себя измотанным

Советский спорт02:10

Нападающий «Манчестер Юнайтед» перекачался и разучился забивать

Lenta.ru02:04

Лукаку считает, что в этом сезоне у него проблемы из-за избытка мышечной массы

Чемпионат01:12

Ромелу Лукаку: «Моуринью сказал, чего от меня хочет»

Матч ТВ00:26

Ромелу Лукаку: «Моуринью сказал, чего от меня хочет»

Sportbox.RU00:26

Лукаку: «Я чувствовал себя измотанным после ЧМ-2018, но сейчас вновь достиг нужных кондиций»

Sport24.ru01:46
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Ромелу Лукаку
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист конголезского происхождения, нападающий английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Бельгии. Участник чемпионата мира 2014 года в Бразилии и чемпионата Европы 2016 года во Франции. Бронзовый призёр чемпионата мира 2018 года в России. Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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