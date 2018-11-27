Футбол

Нападающий «Ман Сити» Жезус пропустит матч против «Лиона»
Матч ТВ
13:00

Лион — Манчестер Сити
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Люмьер»
Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус не отправился с командой во Францию на матч Лиги чемпионов против «Лиона» из-за травмы. Бразилец не может играть из-за травмы приводящей мышцы. Кроме него из-за различных повреждений в матче не примут участие Бернарду Силва и Илкай Гюндоган.
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