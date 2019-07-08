Футбол

Лука Джорджевич: «Готовлюсь остаться в „Зените“. Предложений пока нет»Sports.ru 07:14

Нападающий Лука Джорджевич сообщил, что рассчитывает начать новый сезон РПЛ в составе «Зенита».
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Джорджевич готов остаться в «Зените» и конкурировать с Азмуном и Дзюбой

Sport24.ru06:51

Лука Джорджевич готов конкурировать с Дзюбой и Азмуном

Петербургский дневник07:49

Джорджевич хочет остаться в «Зените». Он готов к конкуренции с Азмуном и Дзюбой

Спорт-Экспресс06:50

Лука Джорджевич: «Готов ли к конкуренции с Азмуном и Дзюбой? Конечно»

Sportbox.RU06:54

Лука Джорджевич: «Готов ли к конкуренции с Азмуном и Дзюбой? Конечно»

Матч ТВ06:54

Лука Джорджевич: «Готовлюсь остаться в „Зените“. Предложений пока нет»

Sports.ru07:14

Джорджевич готов остаться в «Зените» и конкурировать с Дзюбой и Азмуном

ТАСС06:13
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 10:37, Вашингтон
Политика

Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии

Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.
Обновлено в 08:53
Политика

Грузинский телеведущий обматерил Владимира Путина в прямом эфире

Ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния на съемках передачи «Постскриптум» обматерил президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:49
Культура

Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»

Обновлено в 07:56
Футбол

СМИ: Уругвайский футболист Рамирес стал целью трёх российских клубов

Как сообщает Sampdorianews, «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» заинтересованы в подписании уругвайского футболиста Гастона Рамиреса.
Обновлено в 10:10
Политика

Украинский телеканал отменил телемост с «Россией 1»

Телемост между украинским телеканалом NewsOne и "Россией 1" отменили из-за прямых угроз жизни журналистов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:05
Политика

Берни Экклстоун: «Хочу, чтобы Путин правил Европой»

Бывший генеральный промоутер "Формулы-1", почетный президент организации Берни Экклстоун хочет, чтобы президент РФ Владимир Путин правил Европой.
Обновлено в 10:34
Экономика

Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию ЦБ данных Росстата

«Информация о месячной инфляции за июнь была размещена Банком России в 15:00 мск 8 июля на своем официальном сайте на основе публикации на сайте Росстата», — сообщили в пресс-службе ЦБ.
Обновлено в 09:33
Политика

Зеленский обозначил сроки окончания войны в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на то, что конфликт в Донбассе может закончиться через год.
Обновлено в 10:29
Политика

Путин проинформирован о деле задержанного помощника полпреда УрФО

Позднее оказалось, что он является помощником полпреда президента в УрФО.
Обновлено в 06:22
Кино

Умер актер Владимир Златоустовский

Обновлено в 09:42
Футбол

Матч второго тура ФНЛ между «Факелом» и «Чайкой» пройдет в Воронеже

Администрация Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в понедельник, 8 июля, утвердила изменение места проведения матча второго тура первенства между воронежским «Факелом» и «Чайкой» из села Песчанокопское.
Обновлено в 10:07
Политика

Соловьев назвал Зеленского держимордой

Президент Украины Владимир Зеленский из творческого человека близкой к журналистике профессии превращается в держиморду, душителя свободы.
Обновлено в 08:10
Политика

В Татарстане суд прекратил дело об оскорблении «Единой России»

Сармановский суд Татарстана прекратил дело об оскорблении «Единой России» за отсутствием состава правонарушения.
Обновлено в 04:23
Авто

Tesla Model 3 установила новый рекорд, проехав за сутки 2781 км

ИА «Ореанда-Новости» Электромобиль Tesla Model 3 установила на территории Германии новый рекорд, проехав 2781 км за 24 часа.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия

Гандболистка сборной России погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше в возрасте 20 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
Обновлено в 07:37
Политика

Россия не признаёт Люксембургскую декларацию ПА ОБСЕ

В понедельник, 8 июля, ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию, включающую ряд резолюций, направленных против России, в частности призывающих к «деоккупации Крыма», отмене признания независимости Абхазии и Южной Осетии и расценивающую «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» как потенциальные средства политического и экономического давления.
Обновлено в 08:44
Общество

В РПЦ заявили об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинами

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Пострадавших при пожаре на глубоководном аппарате выписали из больницы

Из военно-морского клинического госпиталя 1469 выписаны моряки-подводники, которые пострадали при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 10:05
Футбол

Жоау Фелиш: «Хочу стать звездой „Атлетико“»

Хочу добиться успехов и стать звездой клуба, — сказал Фелиш. Напомним, «Атлетико» приобрел Фелиша за 126 миллионов евро у «Бенфики».
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Музыка

Пугачева подарила Шнурову песню «про мужиков»

Народная артистка СССР Алла Пугачева подарила песню фронтмену рок-группы "Ленинград" Сергею Шнурову.
Обновлено в 09:06
Общество

Из микрорайона на Сортировке хотят сделать вторые «Оленьи Ручьи». На это надо 260 миллионов

Заместитель главы Железнодорожного района Лилия Белоблоцкая рассказала Е1.RU, что на это надо много денег.
Обновлено в 09:56
Экономика

Матвиенко заявила о 80% поддельной минеральной воды

Решение об обязательной маркировке продающейся в России минеральной воды уже готовится, оно поможет бороться с контрафактом, доля которого в российских магазинах достигает 80%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:17
Кино

В Сеть выложили трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»

Официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы", появился в Сети.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие

Сербы испытали собственного гусеничного робота

Лазерный дальномер действует на 2 км. В составе конструкции робота находится специальная баллистическая броня.
Обновлено в 08:01
Авто

Энтузиаст превратил Audi A8 в пикап

Компания Audi всегда выпускала автомобили серии A8 только в кузове седан, но энтузиаст решил переделать машину в виде пикапа.
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия

Суд арестовал водителя взорвавшегося на Урале бензовоза

Обновлено в 07:36
Путешествия

Ростуризм: Все организованные российские туристы вернулись из Грузии

Все российские туристы, которые должны были вернуться домой до прекращения авиасообщения с Грузией, прилетели в Россию, сообщил Ростуризм порталу "Интерфакс-Туризм".
Обновлено в 10:30
Политика

Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина — ЕС, который проходит в Киеве.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес

45-летняя Юлия Высоцкая появилась на обложке глянца в одном пиджаке

График 45-летней Юлии Высоцкой наполнен разнообразными активностями.
Обновлено в 10:27
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