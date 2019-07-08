Футбол
Лука Джорджевич: «Готовлюсь остаться в „Зените“. Предложений пока нет»Sports.ru 07:14
Нападающий Лука Джорджевич сообщил, что рассчитывает начать новый сезон РПЛ в составе «Зенита».
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 10:37, Вашингтон
Политика
Комитет Госдумы поддержал предложение о запрете вина и воды из Грузии
Ранее во фракции «Единая Россия» заявили, что поднимут на совете палаты вопрос о прекращении поставок из Грузии вина и воды, а также запрете на денежные переводы.
Обновлено в 08:53
Политика
Грузинский телеведущий обматерил Владимира Путина в прямом эфире
Ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния на съемках передачи «Постскриптум» обматерил президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 16:49
Культура
Шнуров стал ведущим шоу «Форт Боярд»
Обновлено в 07:56
Футбол
СМИ: Уругвайский футболист Рамирес стал целью трёх российских клубов
Как сообщает Sampdorianews, «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» заинтересованы в подписании уругвайского футболиста Гастона Рамиреса.
Обновлено в 10:10
Политика
Украинский телеканал отменил телемост с «Россией 1»
Телемост между украинским телеканалом NewsOne и "Россией 1" отменили из-за прямых угроз жизни журналистов, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:05
Политика
Берни Экклстоун: «Хочу, чтобы Путин правил Европой»
Бывший генеральный промоутер "Формулы-1", почетный президент организации Берни Экклстоун хочет, чтобы президент РФ Владимир Путин правил Европой.
Обновлено в 10:34
Экономика
Орешкин потребовал расследовать раннюю публикацию ЦБ данных Росстата
«Информация о месячной инфляции за июнь была размещена Банком России в 15:00 мск 8 июля на своем официальном сайте на основе публикации на сайте Росстата», — сообщили в пресс-службе ЦБ.
Обновлено в 09:33
Политика
Зеленский обозначил сроки окончания войны в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на то, что конфликт в Донбассе может закончиться через год.
Обновлено в 10:29
Политика
Путин проинформирован о деле задержанного помощника полпреда УрФО
Позднее оказалось, что он является помощником полпреда президента в УрФО.
Обновлено в 06:22
Кино
Умер актер Владимир Златоустовский
Обновлено в 09:42
Футбол
Матч второго тура ФНЛ между «Факелом» и «Чайкой» пройдет в Воронеже
Администрация Футбольной национальной лиги (ФНЛ) в понедельник, 8 июля, утвердила изменение места проведения матча второго тура первенства между воронежским «Факелом» и «Чайкой» из села Песчанокопское.
Обновлено в 10:07
Политика
Соловьев назвал Зеленского держимордой
Президент Украины Владимир Зеленский из творческого человека близкой к журналистике профессии превращается в держиморду, душителя свободы.
Обновлено в 08:10
Политика
В Татарстане суд прекратил дело об оскорблении «Единой России»
Сармановский суд Татарстана прекратил дело об оскорблении «Единой России» за отсутствием состава правонарушения.
Обновлено в 04:23
Авто
Tesla Model 3 установила новый рекорд, проехав за сутки 2781 км
ИА «Ореанда-Новости» Электромобиль Tesla Model 3 установила на территории Германии новый рекорд, проехав 2781 км за 24 часа.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
Гандболистка сборной России погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше в возрасте 20 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
Обновлено в 07:37
Политика
Россия не признаёт Люксембургскую декларацию ПА ОБСЕ
В понедельник, 8 июля, ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию, включающую ряд резолюций, направленных против России, в частности призывающих к «деоккупации Крыма», отмене признания независимости Абхазии и Южной Осетии и расценивающую «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» как потенциальные средства политического и экономического давления.
Обновлено в 08:44
Общество
В РПЦ заявили об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинами
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Пострадавших при пожаре на глубоководном аппарате выписали из больницы
Из военно-морского клинического госпиталя 1469 выписаны моряки-подводники, которые пострадали при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 10:05
Футбол
Жоау Фелиш: «Хочу стать звездой „Атлетико“»
Хочу добиться успехов и стать звездой клуба, — сказал Фелиш. Напомним, «Атлетико» приобрел Фелиша за 126 миллионов евро у «Бенфики».
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 08:45
Музыка
Пугачева подарила Шнурову песню «про мужиков»
Народная артистка СССР Алла Пугачева подарила песню фронтмену рок-группы "Ленинград" Сергею Шнурову.
Обновлено в 09:06
Общество
Из микрорайона на Сортировке хотят сделать вторые «Оленьи Ручьи». На это надо 260 миллионов
Заместитель главы Железнодорожного района Лилия Белоблоцкая рассказала Е1.RU, что на это надо много денег.
Обновлено в 09:56
Экономика
Матвиенко заявила о 80% поддельной минеральной воды
Решение об обязательной маркировке продающейся в России минеральной воды уже готовится, оно поможет бороться с контрафактом, доля которого в российских магазинах достигает 80%, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.
Обновлено в 09:17
Кино
В Сеть выложили трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы»
Официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы", появился в Сети.
Обновлено в 09:36
Армия и оружие
Сербы испытали собственного гусеничного робота
Лазерный дальномер действует на 2 км. В составе конструкции робота находится специальная баллистическая броня.
Обновлено в 08:01
Авто
Энтузиаст превратил Audi A8 в пикап
Компания Audi всегда выпускала автомобили серии A8 только в кузове седан, но энтузиаст решил переделать машину в виде пикапа.
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
Суд арестовал водителя взорвавшегося на Урале бензовоза
Обновлено в 07:36
Путешествия
Ростуризм: Все организованные российские туристы вернулись из Грузии
Все российские туристы, которые должны были вернуться домой до прекращения авиасообщения с Грузией, прилетели в Россию, сообщил Ростуризм порталу "Интерфакс-Туризм".
Обновлено в 10:30
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина — ЕС, который проходит в Киеве.
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая появилась на обложке глянца в одном пиджаке
График 45-летней Юлии Высоцкой наполнен разнообразными активностями.
Обновлено в 10:27