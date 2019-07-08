Футбол

Нападающий Лука Джорджевич готовится остаться в «Зените»Невские Новости 09:00

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Лука Джорджевич рассказал о том, что хотел бы остаться в составе сине-бело-голубых. В данный момент никаких предложений от других клубов спортсмену не поступало, поэтому он готовится к чемпионату в составе «Зенита».
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