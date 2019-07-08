Футбол
Нападающий Лука Джорджевич готовится остаться в «Зените»Невские Новости 09:00
Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Лука Джорджевич рассказал о том, что хотел бы остаться в составе сине-бело-голубых. В данный момент никаких предложений от других клубов спортсмену не поступало, поэтому он готовится к чемпионату в составе «Зенита».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 19:48, Ашберн
Общество
Протоиерей РПЦ оправдался за слова о слабости женского ума
Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о слабости женского ума.
Обновлено в 12:26
Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на вино
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино.
Обновлено в 17:34
Политика
В США из предвыборной гонки вышел первый демократ
В США из предвыборной гонки вышел представитель Демократической партии конгрессмен от Калифорнии 38-летний Эрик Суолуэлл.
Обновлено в 17:57
Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста
Обновлено в 18:23
Политика
Трамп отказался иметь дело с британским послом
Президент США Дональд Трамп в двух сообщениях в Twitter раскритиковал уходящего премьера Великобритании Терезу Мэй, посла в США Кима Дэррока и заявил, что остался доволен своим визитом в Соединенное Королевство.
Обновлено в 15:02
Экономика
The Bell: Сбербанк заинтересовался покупкой Ozon или Avito
Сбербанк рассматривает возможность приобретения онлайн-ритейлера Ozon или интернет-сервиса Avito, сообщило издание The Bell со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 12:47
Политика
Порошенко пообещал дать по морде недовольным украинцам
Бывший президент Украины Петр Порошенко возмутился тем, что на его встречах с избирателями в рамках предвыборной кампании партии "Европейская солидарность" некоторые люди кричат "Ганьба !" ("Позор !"), и пригрозил недовольным физической расправой.
Обновлено в 10:54
Авто
УАЗ Патриот с автоматом получит обновленный мотор
Заволжский моторный завод, входящий в состав группы компаний Sollers, начал выпуск пробной партии моторов ZMZ Pro в новом исполнении, адаптированном под работу с автоматической трансмиссией Punch 6L50.
Обновлено в 04:35
Экономика
Росстат опубликовал данные об инфляции раньше времени по ошибке
Глава министерства Максим Орешкин быстро отреагировал на эту ситуацию, потребовав от Росстата и ЦБ провести служебное расследование.
Обновлено в 10:18
Политика
В Тбилиси начались столкновения между митингующими
В Тбилиси одновременно проходят четыре акции протеста. Об этом сообщает Sputnik Грузия. На центральном проспекте столицы проходят две акции.
Обновлено в 16:54
Происшествия
Сын «колбасного короля» погиб, врезавшись в такси на мотоцикле
Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр, столкнувшийся накануне с машиной такси в Москве, скончался от полученных травм, передает ТАСС.
Обновлено в 07:51
Наука
Замороженный во льду полторы тысячи лет организм вернулся к жизни
Как только температура падает, растение резко теряет влагу, и лёд не может травмировать его.
Обновлено в 14:58
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Обновлено в 07:58
Общество
В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Обновлено в 17:57
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии избитой девочки из Ингушетии
Избитая в Ингушетии семилетняя девочка по-прежнему находится в тяжелом состоянии, рассказали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в понедельник, 8 июля.
Обновлено в 12:18
Политика
Пранкеры поговорили с премьером Северной Македонии от имени Порошенко
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) пообщались с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым от имени экс-президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 18:46
Общество
Работа учителей в школах стала труднее
За год с 14,9% до 15,6% увеличилось число учителей, которые говорят, что им стало труднее наладить отношения с учениками.
Обновлено в 18:57
Происшествия
Двух россиянок в тяжелом состоянии экстренно эвакуировали из Турции
Двух заболевших российских туристок, находившихся в тяжелом состоянии, экстренно эвакуировали из Турции бортом санавиации, сообщает Вестник АТОР со ссылкой на страховую компанию ERV.
Обновлено в 09:08
Здоровье
В России сократят число контролируемых вредных веществ
Яковенко уточнил, что выделяются для наблюдений самые опасные вещества для экологии, животных и растений, а измерения передают на региональные и муниципальные уровни.
Обновлено в 15:42
Авто
Культовый Ford GT выставили на продажу
Аукционный дом RM Sotheby's выставил на торги спортивное купе Ford GT 2006 года выпуска.
Обновлено в 10:12
Политика
Зеленский допустил наделение русского языка особым статусом в Донбассе
Зеленского в начале разговора журналист просит прокомментировать инициативу главы офиса украинского лидера Андрея Богдана, который на прошлой неделе заявил, что, по его мнению, в Донецкой и Луганской областях русскому языку необходимо предоставить статус регионального.
Обновлено в 18:57
Кино
Оператор «Стражей Галактики 2» присоединился к «Отряду самоубийц»
Стало известно, что Генри Брэхам выступит оператором на съёмках продолжения «Отряда самоубийц».
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Вдова Кобзона удивила поклонников своим омоложением
Многие подписчики, увидев фото 68-летней Нелли Кобзон, были удивлены — женщина выглядит значительно моложе свои лет.
Обновлено в 09:54
Политика
Пушков предложил способ реализации грузинского вина и воды
Свои вино и воду могут бесплатно отправить союзникам по НАТО - вряд ли те заплатят.
Обновлено в 18:22
Здоровье
Каждый третий гипертоник не следит за давлением
Выяснилось, что даже несмотря на беседы с врачом, каждый третий гипертоник не пользуется ежедневно тонометром для измерения своего артериального давления, что должно стать золотым правилом для подобного рода пациентов.
Обновлено в 07:00