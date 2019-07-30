Футбол
«Палмейрас» объявил о переходе Луиса Адриано из «Спартака»Sport24.ru вчера в 14:25
«Палмейрас» на своем официальном сайте сообщил о переходе нападающего «Спартака» Луиса Адриано. С 32-летним бразильцем заключен контракт на четыре сезона. Другие детали сделки не разглашаются.
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УЕФА вспомнил лучшие моменты Адриану за «Спартак». Нападающий уезжает в «Палмейрас»
Спорт-Экспрессвчера в 16:08
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