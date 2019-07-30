Футбол

«Палмейрас» объявил о переходе Луиса Адриано из «Спартака»Sport24.ru вчера в 14:25

«Палмейрас» на своем официальном сайте сообщил о переходе нападающего «Спартака» Луиса Адриано. С 32-летним бразильцем заключен контракт на четыре сезона. Другие детали сделки не разглашаются.
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«Палмейрас» объявил о переходе Луиса Адриано из «Спартака»

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«Палмейрас» объявил о переходе Луиса Адриано

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