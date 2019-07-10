Футбол
Нападающий «Локомотива» стал игроком ФК «Ростов»Rostov.ru 16:31
Нападающий «Локомотива» 20-летний Александр Долгов стал игроком ФК «Ростов». Об этом рассказали в пресс-службе «жёлто-синих» 10 июля. Контракт со спортсменом подписан на четыре года.
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Общество
Жителям Киселевска, просившим убежища у Канады, запретили чаепитие
Жители Киселевска, ранее разместившие видеообращение о тяжелой экологической обстановке и попросившие убежища в Канаде, получили уведомление от полиции о незаконности планировавшейся ими акции.
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Политика
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Если у детей, привезенных в Москву из Ирака, медики не найдут серьёзных заболеваний, их почти сразу отправят домой, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.
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Космос
В РАН рассказали, когда во Вселенной найдут «полного двойника» Земли
В ближайшие 10-15 лет ученые найдут "полного двойника" Земли, рассказал в интервью РИА Новости директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.
Обновлено в 20:27
Общество
На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары
В селе Аянка на севере Камчатского края из-за аномальной жары начал крениться 12-квартирный дом 1970-х годов постройки, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.
Обновлено в 18:02
Гаджеты
Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов на Android
Израильская компания Check Point, которая специализируется на кибербезопасности, сообщила о вирусе «Агент Смит», поразившем, по ее данным, не менее 25 млн смартфонов на Android.
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Общество
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СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря горсовета Борисполя
Президент Украины Владимир Зеленский устроил перепалку с секретарем Бориспольского горсовета Ярославом Годунком и, назвав чиновника "разбойником", выгнал его из зала, где проходило совещание по вопросам развития Киевской области.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
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Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве
В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Общество
Районные администрации помогут благоустроить дворовые территории в Петербурге
Бюджет города становится все более социальным, так как власти ставят в приоритет здоровье населения.
Обновлено в 17:10
Здоровье
В Тюмени врачи выходили младенца весом 590 граммов
Крохотный малыш весом всего в 590 граммов появился на свет в перинатальном центре Тюмени.
Обновлено в 06:25
Экономика
Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса
Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
Обновлено в 18:24
Происшествия
МВД раскрыло тайну пропавших денег сбежавшей кассирши из Башкирии
Кассирша Луиза Хайруллина, подозреваемая в хищении 24,5 миллиона рублей из банка, крала деньги частями и постепенно передавала их мужу, Марату Хайруллину.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей
Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.
Обновлено в 10:58
Общество
Стрельцы вспомнят о старых заботах, а Близнецы исправят чужие ошибки
Близнецы В течение дня придётся исправлять чужие ошибки, на что уйдёт большое количество времени.
Обновлено в 13:00
Политика
В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой
Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 10:49
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Общество
В Иванове запустили новую мусоросортировочную линию
Обновлено в 14:15
Общество
В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день
Заметим, что выявлять нарушителей власти намерены с помощью камер, поэтому оговорка, что наказать водителя можно один раз в стуки, целесообразна: ведь за день нарушитель может набрать несколько подобных штрафов.
Обновлено в 01:25
Армия и оружие
Пять катеров пытались остановить британский танкер у берегов Ирана
Пять катеров, предположительно принадлежащих армии Ирана, попытались остановить британский танкер в Ормузском проливе.
Обновлено в 20:30
Общество
В Вашингтоне после Дня независимости кончились деньги на безопасность
На празднование Дня независимости, во время которого проходило мероприятие «Салют Америке», администрация Вашингтона потратила $1,7 млн.
Обновлено в 18:55
Политика
Медведчук назвал сроки освобождения Вышинского
Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук рассказал РИА Новости, что главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могут освободить после выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 20:22
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев старается сделать детство сына Платона счастливым
В последнее время телеведущий хоть и совсем перестал показывать сына Платона, но стал чаще рассказывать о его воспитании и делиться интересными семейными историями.
Обновлено в 13:04
Шоу-бизнес
Анна Михалкова рассказала о характере своей дочери
Недавно Михалкова рассказывала о своей роли в семье, в которой все члены считают себя исключительными личностями.
Обновлено в 10:36
Политика
В Закарпатье жители прогнали Порошенко с предвыборного митинга
Жители города Свалява в Закарпатской области прогнали с предвыборного митинга экс-президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.
Обновлено в 18:15
Происшествия
Интерпол задержал россиян в Уругвае
Сотрудники Интерпола и полиции Уругвая задержали трех граждан России, сообщили 10 июля в посольстве России в Уругвае.
Обновлено в 20:38
Происшествия
Пожар в многоэтажном доме в Барнауле ликвидирован
Возгорание в многоэтажном доме в Барнауле на площади 1 тыс. кв. м ликвидировано. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Обновлено в 12:34
Общество
МВД предложило ввести новый платеж для живущих в России иностранцев
Министерство внутренних дел РФ обсуждает с научными экспертами вопрос о введении новых платежей для иностранцев, которые живут и работают в России.
Обновлено в 20:48