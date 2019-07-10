Футбол
Нападающий «Локомотива» стал игроком ФК «Ростов»Rostov.ru 16:31
Нападающий «Локомотива» 20-летний Александр Долгов стал игроком ФК «Ростов». Об этом рассказали в пресс-службе «жёлто-синих» 10 июля. Контракт со спортсменом подписан на четыре года.
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Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
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Экономика
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Международный фестиваль экспериментального кино и другие события в мире культуры
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Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
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Чемпион Венгрии «Ференцварош» нанес поражение болгарскому «Лудогорцу» в первой игре первого отборочного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:11
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Разнообразие и неоднородность Москвы может сыграть с ней злую шутку — эксперты всерьез говорят о финансовом и этническом расслоении, которое может привести к появлению самых настоящих гетто на окраинах города.
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Половину плитки темного шоколада можно употреблять каждый день без вреда для здоровья, но есть его лучше в первой половине дня, так как это калорийный продукт и в своем составе он содержит вещества, мешающие заснуть, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
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Происшествия
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Наука
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Ученые совершили удивительную находку в одной из пещер на юге Греции – им удалось найти череп кроманьонца, жившего на территории будущей Эллады более двух сотен тысяч лет назад.
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Телемост между Украиной и Россией состоится на российском телевидении
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Уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в смерти новорожденного в роддоме, передано для дальнейшего расследования в специализированный отдел Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.
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