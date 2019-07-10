Футбол

Нападающий «Локомотива» стал игроком ФК «Ростов»Rostov.ru 16:31

Нападающий «Локомотива» 20-летний Александр Долгов стал игроком ФК «Ростов». Об этом рассказали в пресс-службе «жёлто-синих» 10 июля. Контракт со спортсменом подписан на четыре года.
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