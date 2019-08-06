Футбол
Нападающий «Локомотива» Эдер перенес операцию и пропустит три неделиBookmaker-ratings.ru 06:08
В среду 31-летнего португальца выпишут из больницы, после чего он приступит к реабилитации в расположении клуба. Через неделю нападающий начнет тренироваться в специальном ортезе, а через три недели Эдер должен вернуться на поле.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
Происшествия
Нижегородская ГИБДД проверит видео с картонным Gelandewagen на дорогах
ГИБДД по Нижегородской области начала проверку видеоролика, на котором местный блогер рассекает по городу на велосипеде с нацепленным сверху картонным макетом внедорожника Gelandewagen.
Обновлено в 08:42
Общество
Жена Никиты Белых подала на развод
Как рассказала Екатерина в комментарии радиостанции Business FM, она не хочет, чтобы ее правозащитная деятельность как-то сказалась на судьбе Никиты Белых в заключении.
Обновлено в 12:03
Политика
Посол США в России Хантсман подал в отставку
Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено в 11:55
Политика
Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».
Обновлено в 11:29
Происшествия
В Татарстане убили девятимесячную девочку
Следователи возбудили уголовное дело после убийства девятимесячной девочки в Казани, сообщило во вторник управления СК по Татарстану.
Обновлено в 08:36
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Общество
Роспотребнадзор закрыл восемь пляжей в Крыму
Обновлено в 00:37
Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено в 11:35
Политика
Украина нашла альтернативу российскому топливу
На Украине нашли способ компенсировать дефицит российского дизельного топлива.
Обновлено в 12:50
Политика
Коломойский рассказал о шутливых переписках с Зеленским
Обновлено в 11:42
Здоровье
На Филиппинах разразилась эпидемия лихорадки Денге
Министерство здравоохранения Филиппин объявило о наличии в стране эпидемии лихорадки Денге.
Обновлено в 11:25
Футбол
Фелипе Коутиньо проведет год в «Арсенале»
Обновлено в 09:47
Технологии
В России AliExpress открывает первые уличные магазины
Китайским интернет-гипермаркетом AliExpress принято решение о выходе на российский рынок сотовой связи.
Обновлено в 02:20
Транспорт
Мэрия разрешила ФСИН и ФССП бесплатно парковаться в Москве
Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний и Федеральной службы судебных приставов получили право бесплатно оставлять служебные автомобили на платных парковках в Москве.
Обновлено в 08:14
Политика
Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Скелет человека нашли в канализации детского сада в Москве
В канализационном коллекторе в детском саду на востоке Москвы нашли человеческий скелет.
Обновлено в 10:56
Здоровье
Медики: Старение организма начинается с пяток
Обновлено в 00:58
Происшествия
Пожар на военном складе под Ачинском ликвидирован
Обновлено в 04:08
Музыка
Григорий Лепс присоединится к байк-шоу «Ночных Волков»
Певец побывал на репетиции юбилейного байк-шоу «Тень Вавилона». Хирург рассказал, что Лепс подписал афиши шоу для гостей.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Сибири
Генпрокуратура выявила факты намеренных поджогов лесов в Сибири - таким образом злоумышленники пытались скрыть незаконную вырубку деревьев.
Обновлено в 10:08
Здоровье
Изменения с кожей сигналят о развитии диабета 2 типа
Британские медики рассказали, что определенные перемены, наблюдаемые в состоянии кожи, относятся к числу признаков, по которым можно с высокой вероятностью определить диабет 2 типа.
Обновлено в 04:59
Наука
Способ заставить зубы снова расти нашли ученые
Сравнив зубные пластины позвоночных животных, в которых, как и у человека, в течение жизни дважды вырастает набор зубов, с пластинами мышей, которые всю жизнь проводят с единственным набором, ученые обнаружили, что у мышей отсутствует сигнальный путь Wnt, который «дает команду» расти новым зубам.
Обновлено в 09:00
Общество
На Украине рассказали о тонущем в наркотиках городе
Мэр украинского Харькова Геннадий Кернес пожаловался, что местная полиция не справляется с проблемой наркотрафика в городе, который в прямом смысле утопает в наркотиках.
Обновлено в 12:51
Технологии
«ВКонтакте» тестирует скрытие счетчика лайков
Как отмечается, под постами теперь нет счетчика лайков.
Обновлено в 11:25
Культура
Минкультуры требует через суд взыскать с создателей сериала «София» более 12 млн рублей
Министерство культуры РФ собирается через суд взыскать неустойку в общей сумме более 12 млн рублей с компании "Дженнекс Медиа", сообщили во вторник в пресс-службе министерства.
Обновлено в 12:07
Футбол
«ПСЖ» предлагает трем клубам арендовать Неймара
Обновлено в 09:45