В среду 31-летнего португальца выпишут из больницы, после чего он приступит к реабилитации в расположении клуба. Через неделю нападающий начнет тренироваться в специальном ортезе, а через три недели Эдер должен вернуться на поле.

Нападающий «Локомотива» Эдер перенес операцию и пропустит три недели

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