Футбол
Нападающий «Ливерпуля» может оказаться в ЦСКАГЛАС.RU 15:29
По информации одного из самых авторитетных источников, который связан с английским «Ливерпулем» Liverpool Echo, молодой нападающий «красных» может перейти в ЦСКА.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА заинтересован в нападающем «Ливерпуля» Тайво Авонийи. 21-летний форвард из Нигерии провёл прошлый сезон в бельгийском «Генте» на правах аренды. «Ливерпуль» просит у москвичей £ 15 млн (€ 16,7 млн) за своего футболиста.Чемпионат07:21
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