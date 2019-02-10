Футбол

Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах сбрил бородуИзвестия 08:40

Форвард английского футбольного клуба «Ливерпуль» и национальной сборной Египта Мохаммед Салах изменил свой имидж и сбрил бороду. 26-летний египтянин опубликовал в своем Instagram селфи, где он сидит в салоне автомобиля без запомнившейся и ставшей привычной фанатам бороды.
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Мохамед Салах
Египетский футболист
Египетский футболист, нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта. Входит в пятёрку лучших бомбардиров в истории сборной Египта. Представлял свою страну на международной арене с раннего возраста, участвовал на чемпионате мира среди молодёжных команд 2011 и летних Олимпийских играх 2012.
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