Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах сбрил бородуИзвестия 08:40

Форвард английского футбольного клуба «Ливерпуль» и национальной сборной Египта Мохаммед Салах изменил свой имидж и сбрил бороду. 26-летний египтянин опубликовал в своем Instagram селфи, где он сидит в салоне автомобиля без запомнившейся и ставшей привычной фанатам бороды.

Армия и оружие Опубликовано видео ракетной атаки на танк Т-34-85 в Йемене В Сети появилось видео ракетной атаки на средний танк Т-34-85 правительственных сил Йемена. Ролик опубликовал журналист Мохаммед Мансур.

Происшествия В Сети появилось видео падения метеорита в Венесуэле В Сети появились видеозаписи, на которых запечатлено падение метеорита на территории Венесуэлы.

Политика Рогозин объяснил неудачные запуски российских ракет Глава "Роскосмоса" подчеркнул, что нештатные ситуации соответствуют статистике надежности ракеты.

Общество Картины Гитлера не смогли продать на аукционе в Нюрнберге Ульрих Мали, мэр Нюрнберга, в котором в 1945 году прошел суд над нацистскими преступниками, назвал торги проявлением дурного вкуса, аукционный дом не исключает, что вновь попытается продать предполагаемые работы Гитлера.

Авто Составлен топ-5 автомобилей с рекордным расходом топлива Автоэксперты составили рейтинг внедорожников с самым высоким расходом топлива.

Политика На Украине пожаловались на проблемы со въездом в Россию В ноябре 2018 года власти Украины на месяц в связи с военным положением ввели ограничения на въезд граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Общество «Победа» отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики Авиакомпания "Победа", входящая в группу "Аэрофлот", отказалась от идеи вводить плату за бумажные стаканчики для питьевой воды.

Происшествия В ТЦ в Новороссийске охранники сломали школьнице позвонок Врачи диагностировали у 15-летней школьницы перелом поясничного позвонка, пишет сайт kp.ru со ссылкой на маму пострадавшей.

Кино В новой серии «Простоквашино» покажут влюбленного Дядю Федора Серия называется «Вишневая феерия», ее уже можно посмотреть на YouTube-канале киностудии «Союзмультфильм», сообщают «Актуальные новости».

Здоровье Эпидемия гриппа охватила в России пять федеральных округов Свыше половины территорий пяти федеральных округов России охвачены эпидемией гриппа, заявила в воскресенье, 10 февраля, глава российского Минздрава Вероника Скворцова в эфире Первого канала.

Общество Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей.

Здоровье Названы шесть симптомов рака у мужчин Эксперты организации Cancer Research UK перечислили шесть основных симптомов рака у мужчин.

Происшествия Заключенные рассказали о беспорядках в самарской колонии Беспорядки в самарской колонии №5 произошли спонтанно, сообщил уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова со ссылкой на пострадавших в результате произошедшего заключенных.

Происшествия Сербия вручила Хорватии ноту протеста из-за нападения на ватерполистов МИД Сербии вручил ноту протеста посольству Хорватии в Белграде в связи с нападением на ватерполистов клуба "Црвена Звезда" накануне в Сплите, сообщило в воскресенье внешнеполитическое ведомство.

Наука Назван способ учить иностранные слова во сне Во время сна добровольцам через наушники давали послушать многочисленные пары слов, состоявшие из знакомого слова на родном языке и "псевдослова".

Общество В Ленобласти ожидается двухдневный снегопад Метель и сильный снегопад ожидаются в Ленинградской области в ближайшие два дня, предупреждает региональное ГУ МЧС.

Музыка Рэпер установил мировой рекорд по скорости читки Рэпер Mac Lethal из США установил мировой рекорд по скорости читки, сообщает DEITA.

Футбол Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Монпелье» Тренерский штаб "Монако" огласил стартовый состав команды на матч 24-го тура чемпионата Франции против "Монпелье", сообщает "Советский спорт".

Интернет Microsoft призвал отказаться от Internet Explorer Корпорация Microsoft призвала пользователей отказаться от браузера Internet Explorer, так как специалисты компании не уверены в его безопасности.

Хоккей Россия обыграла Чехию в матче Еврохоккейтура Российская сборная по хоккею победила команду Чехии со счетом 3:1 в матче Еврохоккейтура.

Экономика Газпромбанк опроверг открытие новых счетов венесуэльской PDVSA В Газпромбанке заявили, что венесуэльская нефтяная госкомпания PDVSA не открывала у них новых счетов.

Авто Названы самые удобные автомобили на рынке России Специалисты отрасли составили и представили на суд общественности топ-5 самых удобных автомобилей на российском рынке.

Происшествия Отца юного хоккеиста ранили в голову во время матча в Москве В Москве в районе Медведково во время матча хоккейных юношеских команд "Северная Звезда" и "Дмитров" произошел конфликт между родителями двух десятилетних игроков.