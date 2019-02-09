Футбол

Нападающий «Лидса» потерял сознание на скамейке запасныхНева Спорт вчера в 15:43

Нападающий английского футбольного клуба «Лидс» Джек Кларк потерял сознание во время матча Чемпионшипа против «Мидлсбро». 18-летний футболист находился на скамейке запасных и упал в обморок, после чего был экстренно госпитализирован прямо со стадиона.
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Футболист «Лидса» Кларк упал в обморок на скамейке запасных во время матча

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Игрок «Лидса» потерял сознание на скамейке запасных

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Игрок «Лидса» упал в обморок на скамейке запасных. Матч с «Мидлсбро» остановили на 10 минут

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Английский футболист упал в обморок, находясь на скамейке запасных

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18-летнему форварду «Лидса» Кларку стало плохо на скамейке запасных. Его увезли в больницу

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