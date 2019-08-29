Футбол
Спорт-ЭкспрессЛевандовски продлил контракт с «Баварией»
Нападающий Роберт Левандовски продлил контракт с «Баварией», информирует официальный сайт мюнхенцев. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года. 31-летний польский футболист выступает за «Баварию» с 2014 года.
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Политика
Макрон провёл телефонные переговоры с Зеленским
Французский лидер Эммануэль Макрон провёл телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
RT на русском 17:32
Общество
У сотрудника петербургского детсада нашли туберкулез
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства, в детском учреждении после сообщения, пришедшего в эпидемиологическое бюро, у одного из сотрудников был выявлен туберкулез в открытой форме.
Российская газета 10:43
Авто
Возрожденный Mitsubishi Lancer Evolution может стать кроссовером
Возрождённую модель Mitsubishi Lancer Evolution могут выпустить в виде кроссовера.
Актуальные Новости 09:46
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении
Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:55
Политика
Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
Известия 18:28
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса 05:37
Общество
Противники строительства Юго-Восточной хорды в Москве подали иск в суд
Для проверки безопасности строительства хорды в городе создали рабочую группу, куда вошли депутаты Мосгордумы, экологи и местные жители.
Эхо Москвы 12:03
Общество
Депутаты ГД оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе
Депутаты Госдумы России прокомментировали идею перехода к 12-часовой рабочей неделе. Об этом информирует РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
Политика
Лукашенко передал в подарок Трампу кортик
Президент Белоруссии Александр Лукашенко просил помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона передать подарки для американской президентской четы.
ТАСС 12:33
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Шоу-бизнес
Рита Дакота поцеловала Влада Соколовского на концерте
29-летняя Рита Дакота и 27-летний Влад Соколовский расстались с громким скандалом в прошлом году.
StarHit.ru 18:00
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ 17:24
Политика
Как на Украине собираются получать американский СПГ через Польшу
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что начнёт поставки американского сжиженного природного газа на Украину уже в 2019 году.
RT на русском 18:25
Политика
В партии Зеленского заявили о планах Порошенко устроить госпереворот
Журналисты издания "СТРАНА.ua" сфотографировали телефонную переписку депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Лизы Богуцкой, в которой говорится о намерении бывшего украинского лидера Петра Порошенко устроить государственный переворот.
Газета.Ru 16:29
Футбол
Португалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии - 42,049 балла.
ТАСС 17:29
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.
RT на русском 17:44
Армия и оружие
США оценили антитеррористическую деятельность России в Идлибе
США считают, что действия российских и сирийских военных в Идлибе являются не антитеррористической операцией, а просто борьбой с теми, кто не принимает президента Сирии Башара Асада, заявил и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн.
РИА Новости 11:21
Политика
На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией
Россия и Украина обменялись заключенными, сообщают украинские СМИ со ссылкой на пост нового генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки в фейсбуке.
Дождь 19:50
Энергетика
«Газпром» допустил снижение экспорта газа в 2019 году
«Газпром» ожидает снижения экспорта газа в дальнее зарубежье в 2019 году до 192 млрд куб. м. Такие данные привел заместитель начальника департамента «Газпром экспорта» Михаил Мальгин, передает корреспондент РБК.
РБК 13:06
Экономика
Пострадавшим от паводка в Иркутской области выделят 800 млн рублей
Правительство России выделит из резервного фонда средства для пострадавшей от паводков Иркутской области.
REGNUM 07:20
Происшествия
В США заснувшая в машине женщина проспала ее угон
В США полиция Нью-Джерси заявила, что угонщик, вероятно, высадил заснувшую 80-летнюю женщину из припаркованной машины перед тем, как украл транспортное средство.
Газета.Ru 19:04
Кино
Французский актер из «Невезучих» Мишель Омон умер в возрасте 82 лет
Французский актер кино и театра Мишель Омон скончался в возрасте 82 лет в ночь с 28 на 29 августа.
NewInform 13:49
Космос
Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса
В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:16
Политика
ФБК: вице-спикер Мосгордумы вопреки закону владеет бизнесом
Зампредседателя Мосгордумы и глава столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский через подставное лицо может управлять компанией «Альпин» — дилером мотоциклов Yamaha, утверждает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Новая газета 11:26
Политика
Путин в четверг проведет встречу с врио главы Забайкалья
Президент РФ Владимир Путин в четверг проведет публичную встречу с врио главы Забайкальского края Александром Осиповым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:47
Здоровье
В Приамурье выявили новый очаг африканской чумы свиней
Российская газета 01:32
Футбол
Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в пятницу, 30 августа.
Sport24.ru 17:07