Футбол

«Монако» арендовал у «Лестера» СлиманиРИА Новости 06:55

Нападающий сборной Алжира по футболу Ислам Слимани перешел на правах аренды из "Лестера" в "Монако", сообщается на сайте монегасков. Арендное соглашение рассчитано на один сезон. "Монако" также имеет право полностью выкупить трансфер 31-летнего игрока у "Лестера".
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