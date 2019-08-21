Нападающий «Лестер Сити» Ислам Слимани может перейти в «Монако». Об этом сообщает France Football. По информации издания, «Монако» заинтересован в услугах 31-летнего алжирского форварда.

Нападающий «Лестера» Слимани может перейти в «Монако»

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