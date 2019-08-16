Футбол

Гол Соболева помог «Крыльям Советов» обыграть «Урал» в матче РПЛЧемпионат 08:56

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургский «Урал» проиграл самарским «Крыльям Советов» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Счёт был открыт на 28-й минуте.
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