Футбол
Гол Соболева помог «Крыльям Советов» обыграть «Урал» в матче РПЛЧемпионат 08:56
В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургский «Урал» проиграл самарским «Крыльям Советов» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Счёт был открыт на 28-й минуте.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 11:48, Ашберн
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