В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги екатеринбургский «Урал» проиграл самарским «Крыльям Советов» со счётом 1:3. Встреча состоялась в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Счёт был открыт на 28-й минуте.

Все про Спорт ру

Экономика Эксперты оценили, как непогода повлияет на урожай зерна в России Урожай зерновых культур в России будет минимум не ниже, чем в 2018 году, несмотря на непогоду, которая привела к введению в ряде регионов страны чрезвычайной ситуации.

Политика Глава Еврокомиссии прервал отпуск из-за срочной операции Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, находившийся на отдыхе в Австрии, срочно прервал свой отпуск.

Происшествия Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321 Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.

Игры Разработчики Starbase опубликовали 15-минутную демонстрацию геймплея Игровая студия Frozenbyte опубликовала видеоролик с 15-минутной демонстрацией геймплея космического симулятора Starbase.

Общество Минздрав предложил способы борьбы с курением на работе Министерство здравоохранения предложило работодателям бороться с курением сотрудников через штрафы и систему поощрений.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала провокационный снимок На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.

Происшествия Появилось видео с места ДТП на Солотчинском мосту В соцсети опубликовали видео с места ДТП на Солотчинском мосту, в котором столкнулись пять автомобилей.

Общество На Сочи обрушился сильный ливень Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

Политика В Москве проходят одиночные пикеты оппозиции В Москве проходят одиночные пикеты оппозиции. Такие мероприятия не требуют согласования с властями.

Политика Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.

Происшествия Помогавших пострадавшим в ЧП под Северодвинском медиков обследовали Архангельские медики, помогавшие пострадавшим при ЧП на военном полигоне в Нёноксе в Архангельской области 8 августа, прошли обследование в федеральном медицинском центре.

Происшествия В аэропортах США восстановлена работа системы таможенного контроля Сбой в работе электронной системы таможенного и пограничного контроля ряда аэропортов США полностью устранен.

Происшествия Названы причины пожара в одесском отеле Полиция рассматривает три причины, из-за которых мог произойти крупный пожар в отеле "Токио стар" в Одессе.

Игры Игровой сервис Apple Arcade уже доступен для некоторых сотрудников компании, причём не бесплатно Как сообщает источник, сервис Apple Arcade стал на шаг ближе к выходу, так как Apple запустила внутреннюю программу раннего доступа для своих сотрудников.

Гаджеты Разработчики закрыли проект модульных умных часов BLOCKS Разработчики проекта модульных умных часов BLOCKS заявили о его закрытии в связи с банкротством компании, сообщает Engadget.

Политика Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.

Политика В команде Зеленского разработают план «возвращения» Крыма и Донбасса Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по "реинтеграции" Крыма и Донбасса.