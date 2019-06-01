Нападающий Кротов встал в ворота «Уфы» на 95-й минуте игры с «Томью»Горобзор.ру 09:41

Сегодня во втором переходном матче футбольный клуб «Уфа» уступил в гостях «Томи» со счетом 0:1. В составе хозяев на одиннадцатой минуте отличился Алексей Гасилин. В дополнительное время голкипер уфимского клуба Александр Беленов получил красную карточку и был вынужден покинуть поле.

Нападающий Кротов встал в ворота «Уфы» на 95-й минуте игры с «Томью»

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