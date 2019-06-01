Футбол

Нападающий Кротов встал в ворота «Уфы» на 95-й минуте игры с «Томью»Горобзор.ру 09:41

Томь — Уфа
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат России. Переходный турнир, сегодня
Стадион «Труд»
Алексей Гасилин
11′
41′
Ионуц Неделчару
46′
Оливье Тилль
Андрес Вомбергар
Исламну Абдулавов
Ислам Тлупов
65′
Никита Каккоев
Антон Макурин
70′
70′
Дмитрий Сысуев
Вячеслав Кротов
71′
Сильвестр Игбоун
80′
Иван Пауревич
Веролюб Салатич
Алексей Гасилин
Станислав Крапухин
86′
90′
Вячеслав Кротов
90′+4′
Александр Беленов
90′+5′
Александр Беленов
Сегодня во втором переходном матче футбольный клуб «Уфа» уступил в гостях «Томи» со счетом 0:1. В составе хозяев на одиннадцатой минуте отличился Алексей Гасилин. В дополнительное время голкипер уфимского клуба Александр Беленов получил красную карточку и был вынужден покинуть поле.
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